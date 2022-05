Stjärnornas bråk efter våldsamma smällen

I första slutspelsmatchen mellan Rangers och Penguins under natten till onsdag fick Pittsburgh både Rickard Rakell och målvakten Casey DeSmith skadade, men man lyckades ändå forcera sig till en seger i övertidsdramat som sträckte sig över sex perioder.

Men till match två, under matchen mot fredag, togs Penguins ner på jorden i en ny, intensiv uppgörelse.

Efter en del gruff från båda håll åkte Rangers Patrik Nemeth på matchens första utvisning fyra minuter in för en crosschecking på Marcus Pettersson.

Sen fortsatte det, med Rangers i förarsätet. Efter två perioder hade hemmalaget en 3–2-ledning och drog i från i tredje till 5–2.

Pittsburgh jagade för fullt och tog ut målvakten redan med över fem minuter kvar i tredje men det mest anmärkningsvärda med den anstormningen var när Pittsburghs Jeff Carter körde in i Rangers målvakt Igor Sjestiorkin så han kraschlandade i isen.

Vred sig i smärtor

Rangersspelarna gav sig efter Carter och sen var alla tio utespelare, inklusive Sidney Crosby och Adam Fox, i ett slagsmål i hörnet medan Sjestiorkin låg och vred sig.

Efteråt förklarade målvakten att han var okej.

– Jag föll illa, bara, och landade illa, sa Sjestiorkin genom tolk på presskonferensen.

Ett annat kvitto på Rangers aggressivitet: Laget registrerade hela 40 tacklingar, jämfört med de 43 man stod för i första slutspelsmatchen, som ju var nästan dubbelt så lång.

Kvällens snitsighet stod Rangers Artemij Panarin för, när han satte 4–2-målet genom att slå in pucken från bakom förlängda mållinjen via Pittsburghbacken Mike Mathesons skridsko och in bakom Loius Domingue.

Pittsburghs Rickard Rakell spelade inte efter skadan i match ett.

New York Rangers Mika Zibanejad är fortsatt mållös i slutspelet.

Serien är nu utjämnad, 1–1 i matcher. Match tre spelas i Pittsbugh natten mot söndag.

