Spelarna i tårar: ”Det de gjort är skamligt”

De 18 977 åskådarna i Rogers Arena visade under nattens match upp skyltar om sin kärlek till Bruce Boudreau och skrek i talkörer ”Bruce. There it is!”.

Boudreau väntas få sparken under söndagen eller måndagen och ersättas av Rick Tocchet, som Canucks tränare.

Boudreau berättade att flera av spelarna kom in till hans kontor efter matchen för att säga farväl individuellt och att flera av dem, liksom han själv, var i tårar.

Lagkaptenen Bo Horvat hade svårt att hålla känslorna under kontroll när han mötte media utanför omklädningsrummet efter matchen.

– Det här var en känslofylld kväll, vi bryr oss alla om Bruce och har all respekt i världen för honom.

På frågan om hur han och lagkamraterna hanterade publikens stöd för Boudreau under matchen, svarade Horvat:

– Det visar vilken typ av människa Bruce är. Vi bryr oss alla om honom och vi försökte vinna ikväll för honom. Vi kämpade till slutsignalen för Bruce, men vi räckte tyvärr inte till. Det kan inte ha varit en lätt kväll för honom med tanke på omständigheterna.

– Som spelare har jag aldrig upplevt någon liknande situation. Jag tror inte någon av mina lagkamrater heller har gjort det, sa Bo Horvat.

Kritiken mot behandlingen av Boudreau

Före detta Canucksbacken Kevin Bieksa, som numera ingår i expertpanelen hos Hockey Night in Canada varje lördag, var också kritisk till hur klubben behandlat Bruce Boudreau.

– Det är beundransvärt hur Bruce har hanterat hela den här situationen. Att kunna jobba vidare med hedern i behåll trots att han vetat om att det här nog var hans sista match som tränare för laget.

Jennifer Botterill hyllade också Boudreaus agerande den senaste veckan sedan det stått klart att han ska få sparken:

– Det här är beslut som påverkar människor djupt, men han har hanterat det med sådan klass, sa Jennifer.

När nattens match var slut och tv-sändningen från Rogers Place avslutades med en ensam Bruce Boudreau i spelarbåset, som hade svårt att hålla tillbaka tårarna, lämnade Kelly Hrudey den här kommentaren:

– Jag har aldrig sett något liknande. Inte minst fansens kärlek till honom.

Hockeyinsidern Elliotte Friedman var också tagen av stunden.

– Det där var tufft att genomlida.

Vancouver orkade inte stå emot

Matchen, då?

Jo, Vancouver orkade inte stå emot Edmonton Oilers, som skaffade sig en 3-0-ledning efter halva matchen.

Elias Pettersson spelade fram Andrej Kuzmenko till 1-3 och J.T. Miller reducerade ytterligare till 2-3 tidigt i den tredje perioden.

Men det räckte inte.

Ryan Nugent-Hopkins fastställde slutresultatet i tom kasse i slutminuten.

Och Canucks hade förlorat den åttonde matchen av de tio man spelat efter årsskiftet.