Sparkades i natt: ”Man känner sig inte trygg”

Han fick beskedet av Sharks general manager Doug Wilson.

– Han ringde när vi hade landat här i San Jose efter resan från Nashville, där vi spelade i går kväll, berättar Johan från hemmet i Los Gatos, som är en förort till San Jose.

Sharks har haft en svajig säsong och efter fem raka förluster den senaste veckan fattade ägarna och klubbledningen beslutet att sparka Peter DeBoer, som varit lagets coach under fyra och en halv säsong.

Han har förutom den här säsongen också kontrakt över nästa säsong med en årslön på 3 miljoner dollar, vilket motsvarar ca 28 miljoner kronor.

Bob Boughner ny tränare i Sharks

Ny tränare blir en av DeBoers assister, Bob Boughner, som fick sparken som huvudtränare i Florida Panthers under den förra säsongen, men tidigare jobbat under DeBoer i Sharks.

Förutom Johan Hedberg står också assisterande coacherna Steve Spott och Dave Barr utan jobb nu.

Hedbergs arbetsuppgifter som målvaktstränare tas över av Sharks förre målvaktsstjärna, Jevgeni Nabokov.

Svensken har också fungerat som tränarstabens ”Eye in the sky” under matcherna, vilket betyder att han från pressläktaren analyserar motståndarnas spelsystem och schackdrag och via kommunikationsradio stått i kontakt med kollegerna i båset för kontinuerliga rapporter.

– Klart att det är tråkigt att förlora jobbet, men tyvärr fungerar det så här i branschen vi jobbar i.

Hade du det på känn att det kunde gå så här?

– Hm, man känner sig inte trygg när det går så här dåligt för laget kontra de förväntningar vi har på oss. Det är svårare att göra sig av med tio killar än en coach, så det är logiskt att sådana här beslut fattas. Coacherna faller som flugor i höst, tyvärr.

Vad är förklaringen till att ni haft det så tungt periodvis i höst?

– Vi fick en tung start i oktober med fyra raka förluster direkt, men kom igen i november och vann elva av femton matcher. Men nu var vi inne i en tung period igen och föll i Carolina, Tampa Bay, Florida och Nashville på den turné vi var ute på och då ville ledningen göra en förändring.

Några enstaka faktorer du kan peka på?

– Vi tappade en del etablerade spelare i somras, som var svåra att ersätta. Sedan har vi inte fått till det där trycket över spelet, som vi behöver för att vinna matcher.

Johan Hedberg kommer bo kvar i San Jose

Besviken på stjärnor som inte levt upp till förväntningarna?

– Vi har underpresterat som lag, men det är vårt jobb som coacher att se till att alla levererar. Vinner man inte blir den uppgiften tuffare. Det handlar om förväntningar, som inte infrias.

Hur tog Peter DeBoer beskedet, ni har ju jobbat ihop också i New Jersey tidigare?

– Jag har inte hunnit prata med honom så mycket i dag, men han tog det som en man. Han kanske haft det mer på känn som huvudtränare.

Vad gör du i kväll?

– Vår dotter har lagat middag till oss och sedan ska vi sätta oss och se 'På spåret' på tv.

Du har kontrakt den här säsongen ut, blir ni kvar i San Jose?

– Ja, vi har barn i skolan här. Så vi blir kvar till i sommar, i alla fall. Det är bara att ta nya tag.

SportExpressen har även sökt Erik Karlsson för en kommentar om tränarbytet.

Här NHL-coacherna som fått sparken i höst Mike Babcock, Toronto Maple Leafs. Bill Peters, Calgary Flames. John Hynes, New Jersey Devils. Jim Montgomery, Dallas Stars. Peter DeBoer, San Jose Sharks.

