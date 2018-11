Men han var den förste att erkänna att man fick förlita sig på målvakten Garret Sparks i några avgörande lägen. Sparks räddade 38 skott och kapitulerade bara en enda gång och det var för Pontus Åberg.

- Sparks räddade oss helt klart vid några tillfällen. De missade öppet mål och en gång räddade en av våra backar med skridskon när de hade öppet mål, säger Andreas.

Torontospelarna kom inte in till hotellet i södra Kalifornien förrän vid 01-tiden natten till fredagen, då man flög söderut direkt efter matchen i San Jose.

- Så jag kom väl i säng vid tvåtiden. Det blir inte så mycket sömn när vi spelar två kvällar i rad, så det var starkt att vi kunde håla ut och vinna till slut i kväll.

”Jäkla stort intresse”

Hur är det att spela i Torontotröjan, då ni har fans över hela Nordamerika, som alltid kommer och stöttar er på matcherna?

- Det är fantastiskt. Man ser många blåa tröjor på läktaren i alla arenor vi besöker och när vi gör mål är det alltid högt jubel även på bortaplan. Så det är förstås fantastiskt att ha det bortastödet. Och hemma är det ju alltid fullsatt, så det är svårt att inte vara taggad inför matcherna.

- Man märker ju att det är ett jäkla stort intresse för klubben överallt.

Varför vinner ni en sådan här match?

- Vi har självförtroende just nu på bortaplan. VI kommer in till matcherna och är kaxiga. De första tio minuterna i kväll lirar vi jättebra. Vi litar på vårt eget spel och har självförtroende just nu, det är nog den avgörande faktorn en sådan här kväll.

Andreas Johnsson bildade kedja ihop med Pär Lindholm och Connor Brown.

Om det var uppåt i Torontos omklädningsrum i Honda Center efter matchen var det desto deppigare hos Ducks.

Man hade många vassa chanser, men kunde inte sätta dit pucken.

Scenskräck hos spelarna

Rickard Rakell hade sju skott på mål utan att hitta rätt.

- Självklart är det frustrerande. Men det finns glädje i att vi skapade vassa lägen, som borde ha gett oss två poäng, säger han efteråt.

Coachen Randy Carlyle talade om "scenskräck" hos sina spelare.

- Det kändes lite så under matchinledningen. Vi är sköra just nu efter alla missar de senaste matcherna. Att göra mål är inte lätt i NHL, men vi har killar som har talangen att sätta dit pucken. Nu gäller det bara att träna extra hårt på just målskyttet och hoppas på utdelning i nästa match, sa Carlyle.