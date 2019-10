Kampen kring slutspelsplatserna i Western conference är stenhård, men Arizona har startat säsongen starkt och parkerar ovan strecket.

Man har tagit poäng i åtta av de nio senaste matcherna.

– Var vi ligger i tabellen just nu spelar inte så stor roll, dock tror jag på vårt lag. Vi har bra djup framåt, skickliga backar och två toppmålvakter, säger Söderberg.

Hans 2-2-mål kom i powerplay i slutminuterna av den andra perioden, där svensken styrde ett skott från Conor Garland i en hög bå

ge över Carter Hutton och till sin glädje kunde se pucken ramla in bakom i kassen via Buffalomålvaktens rygg.

Kom tillbaka i matchen

Arizona hämtade upp ett 0-2-underläge efter drygt elva minuters spel och fick med sig två poäng efter straffläggning, där Nick Schmaltz var den ende skytten som hittade rätt.

Jack Eichel gav Sabres ledningen i matchen på sin 23-årsdag redan efter tre minuter och Marcus Johansson serverade Jeff Skinner en drömpassning till 2-0.

Men innan den första perioden var över hade Conor Garland reducerat, framspelad av Oliver Ekman-Larsson och Barrett Hayton.

– Det har varit en lång och krävande road trip, så det blir skönt att få åka hem nu, säger Carl Söderberg.

Coyotes besegrade New York Rangers och Buffalo efter förläningning, vann under ordinarie speltid över New Jersey och förlorade mot New York Islanders.

Nu väntar två hemmamatcher i veckan mot Montreal och Colorado.

Man saknar fortfarande backkämpen Niklas Hjalmarsson, som drabbades av ett brott på vadbenet mot Colorado den 12 oktober.