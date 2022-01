Slog till med kanon i galna matchen

Nieto åkte ut för hakning och så var dagen förstörd för Karlsson och kompani.

Inte minst när hakningen kom på en plats där Pittsburgh inte hade någon målchans.

Evan Rodrigues kunde fullborda sitt hattrick och göra 7-5 och innan slutsignalen kom hade också Bryan Rust gjort sitt tredje mål för dagen och plötsligt hade Pittsburgh två spelare med hattrick i en och samma match.

Ett bittert slut för Sharks som jobbade sig tillbaka in i matchen efter en mardrömsstart, där man släppte in tre mål under de första fyra minuterna.

Men efter ett målvaktsbyte – ut med James Reimer och in med rookien Zach Sawchenko – kom gästerna igång.

Erik Karlsson gjorde sitt 9:e mål för säsongen när han med ett slagskott från toppen av den högra tekningscirkeln dundrade in reduceringen till 4-6 efter drygt tre minuter av den sista perioden.

EK65 var +1 i matchen trots att San Jose släppte in åtta mål.

Han hade tre skott på mål och spelade på nytt mest av alla i Sharks med 26.56 minuter under 31 byten.

Det här var starten på en fyra matcher lång turné till östra USA för Sharks.

Hos Penguins hade Marcus Pettersson, 25, två målgivande passningar.

Det här var lagets åttonde raka seger.

