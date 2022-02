Han går från att träna 13-åringar – till NHL

Han har aldrig tidigare haft ett tränarjobb på seniornivå.

Men som spelare är Martin St. Louis, som endast mäter 173 centimeter, främst känd från sin tid i Tampa Bay Lightning där han spelade 13 av sina 16 NHL-säsonger.

Där vann han bland annat en Stanley Cup-titel och blev utsedd till lagkapten. Han har också spelat närmare 1200 matcher i ligan, utsetts till ligans MVP och vunnit poängligan.

Men efter att han avslutade sin aktiva karriär 2015 har St. Louis fortsatt att hålla på med hockey. Men då på ungdomsnivå.

Han har då coachat ungdomslag i Mid Fairfield Rangers i Connecticut under flera perioder. Där har han också hållit till som tränare i klubbens U13-lag.

Men nu lämnar han för ett nytt tränaruppdrag.

Valdes in i Hall of Fame 2018

Martin St.Louis återvänder nämligen hem till Kanada för att ta över som huvudtränare för NHL-laget Montreal Canadiens. Detta för att ta över efter tränaren Dominic Ducharme som sparkades tidigare under kvällen svensk tid.

Lösningen är till en början en så kallad interimlösning, en tillfällig lösning.

– Vi är väldigt glada att välkomna Martin till Canadiens organisation. Vi får inte bara in en utmärkt hockeypersonlighet, men också en vinnare som bevisat sig och som har bevisat sina kvalitéer när det kommer till att tävla för alla som stött på honom. säger klubbens general manager Kent Hughes i ett pressmeddelande.

Därmed byter kanadensaren St. Louis, som själv är från Quebec, helt sonika sysselsättning från att träna ungdomslag till att träna NHL-lag.

Den tidigare stjärnforwarden har nu hunnit fylla 46 och har tidigare vunnit så väl OS som World cup. Han valdes dessutom in i Hockey Hall of Fame under hösten 2018. Under sin karriär representerade han även Calgary Flames och New York Rangers.

