Skräckbilderna på svenskstjärnan i natt

New York Rangers och Pittsburgh Penguins gick in i Stanley Cup-slutspelet under natten mot onsdag inför ett uppspelt Madison Square Garden på Manhattan.

Framburna av den taggade publiken började Rangersspelarna bäst och tog en 1–0-ledning i första. Rangers var aggressivt, dominerade spelet och satte en rad tunga tacklingar. Men en obehaglig sekvens utspelade sig med 1.19 kvar av första perioden.

Pittsburghs Rickard Rakell kom upp längs med sargen på vänsterkanten och skickade ner pucken i Rangers zon, medan Rangers Artemij Panarin pressade till vänster om Rakell, samtidigt som Rangers back Ryan Lindgren laddade för att sätta in en tackling.

Tacklingen tog hårt och Rakell föll handlöst ner i isen.

BILDSERIE: Se hur Rakell träffas av tacklingen

Ryan Lindgren tar sats mot Rakell. Rakell träffas av tacklingen vid blålinjen. Direkt efter tacklingen far Rakell bakåt. Svensken tappar fotfästet. Rakell blir liggande på isen. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Rakell låg ner på isen ett långt tag och Pengiuins fick skicka in medicinsk personal på isen.

Lagkapten Sidney Crosby kom fram till svensken, och fick hjälpa Rakell upp.

Crosby och Pittsburghs Mike Matheson ledde Rakell, som såg ut att ha svårt att hålla sig upprätt på egna ben, ut från isen.

Först dömde domarna Ryan Lindgren till en femminutersutvisning men efter granskning ändrades domslutet till en tvåminutare för roughing, något som många ställde sig frågande till.

Matchen pågår. Det står 3–3 i väntan på andra övertidsperioden. Rakell har inte återkommit.