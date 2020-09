Jacob Markström, 30, var given i Vancouver Canucks mål när slutspelet drog i gång i augusti.

Svensken hade etablerat sig som förstamålvakt och tog Canucks genom kvalrundan och första omgången med självklarhet.

Men när det blev förluster och ljumskkrångel i serien mot Vegas fick tränaren Travis Green lov att stoppa in rookien Thatcher Demko, 24, i målet.

Demko vann två raka och tog Canucks till en sjunde avgörande mot Golden Knights – efter att ha hållit nollan i match sex – och årets målvaktssensation i slutspelet var ett faktum.

– Jag ville bara komma in och försöka hjälpa till så gott jag kunde, sa Demko efter nollan.

Jo tack.

Nu räckte det inte längre än till den sjunde matchen, men Demko är redan etablerad bland målvakterna som kom från till synes ingenstans och tog plats i rampljuset.

Johan Hedbergs superdebut

En målvakt som stod för en Buster-story av episka mått är Johan Hedberg, som år 2001 klev in och blev ”Moose” med hela Pittsburgh.

Hedberg hade redan försökt sig på proffslivet en gång, men efter att stretat i de lägre farmarligorna hade han vänt hem till Leksand. Hedberg gav det ändå en chans till. Och efter nästan två säsonger i Kentucky och Manitoba kom äntligen samtalet från Penguins.

Hedberg hann med nio matcher i grundserien, vann sju – och var helt plötsligt förstekeeper inför slutspelet i stjärnlaget där Mario Lemieux nyss gjort comeback.

– Det var ju en dröm som slog in – och dessutom i ett slutspel. Att få chansen att få spela i NHL och dessutom med såna spelare, det var ju fantastiskt. I den stunden var jag nog mest upptagen med att få mig själv redo och prestera på den bästa nivå jag kunde, säger han.

”De viktigaste veckorna i mitt liv”

Johan Hedberg stod alla Pittsburghs matcher och höll nollan två gånger. Det räckte inte ända till final, men för Hedberg var det enormt viktigt.

– Det gjorde att jag fick in en fot, och fick ett kontrakt, och en chans att visa att jag kunde spela på den nivån, så det har präglat en stor del av mitt liv, för min sportsliga karriär var det kanske de viktigaste veckorna i mitt liv.

Hedberg avslutade sin karriär i New Jerseys organisation, och fick 2012 vara med om den motsatta andramålvaktsrollen. I Devils var Martin Brodeur kung, och även om Hedberg stått en tredjedel av grundserien fick han inte mer än 36 minuter i slutspelet. Det var så det fungerade. Under de fem slutspel där Devils nådde final under Brodeur-eran fick reservmålvakterna 72 minuters speltid tillsammans – på 116 matcher.

– 2012 var jag 39 år gammal och hade en chans att vara i final. Så jag var otroligt ödmjuk inför det, och gjorde allt jag kunde för att ge laget alla förutsättningar för att vara bra. Om det nu var att stanna kvar så länge som möjligt på träning, eller vara en positiv figur i omklädningsrummet, eller hoppa in i nån match eller starta en match – vad som än hamnade på min tallrik, så att säga, var jag beredd på att göra det, säger Hedberg.

Men extrema förstamålvakter som Martin Brodeur är en utdöende art i dagens täta NHL.

Av de kvarvarande lagen är det bara Andrej Vasilevskij i Tampa Bay som kan sägas vara en solklar förstamålvakt. De andra har en jämnare fördelning.

Inte så konstigt, menar Eddie Läck, 32, som var med och tog VM-guld med Tre Kronor 2017 och avslutade sin NHL-meriterade målvaktskarriär efter förra säsongen.

– Om du kollar tillbaka 10–15 år är det inte jättemånga lag som har vunnit Stanley Cup där en målvakt har spelat över 55–60 matcher i grundserien. Det är mer de som har kunnat hålla ner sin förstekeeper till kanske 50 matcher och backupen har spelat 30, och de är mer fräscha när de kommer till slutspelet, säger han.

– Jag tror det är extremt viktigt att du har två bra målvakter. Speciellt nu när det är så jäkla tajt i slutspelet med matcher varannan dag och det sliter på kroppen, säger Läck.

Vegas Golden Knights bytte till sig Robin Lehner, 29, före trade deadline i våras som komplement till Marc-André Fleury, 35. Fleury tog Golden Knights till final lagets första säsong, och har varit given etta under alla Vegas tre säsonger.

Fram tills Lehner kom, då.

Inför Vegas fjärde match mot Dallas har han startat 12 av 15 matcher i slutspelet.

– Konkurrens är alltid bra att ha i ett lag, det är så man får ut max av varje individ. Det är en styrka. Och det är en trygghet för oss spelare, att kunna gå ut varje match och känna att vi har en riktigt bra målvakt oavsett vem det är. Det är en bra styrka att ha i ett lag som går långt, säger Vegas svenska center William Karlsson på frågan om betydelsen av Lehners storspel.

Tränarnas dilemma: Byta eller inte byta?

Som ledare går tankarna ibland i andra banor. Johan Hedberg minns när han var assisterande och målvaktstränare i San Jose. I slutspelet 2018 var Martin Jones uttalad etta med Aaron Dell som backup. I första omgången mötte man Vegas och hamnade i underläge.

– Det är en komplex fråga, det är svårt. Jones hade det lite tufft då. Vi trodde på honom, men resultaten kom inte. Vi spelade inte så bra som lag. Han gjorde inte de avgörande räddningarna. Och vi sitter inför match sex: ”Det funkar inte, ska vi byta målvakt?” Och det är lätt att tänka ”ja, vi kan byta målvakt i dag.” Men vem ställer vi då i match sju? Säg att vi vinner match sex. Går vi tillbaka till Jones då, eller behåller vi Dell? Så det blir ju ”och vad händer i resten av slutspelet?”, så det är en ganska lång process som måste tas in.

Den gången valde Sharks att gå på förstakeepern.

– Jones tog ansvaret och sa ”det är lugnt, jag fixar det här” – och han gjorde det. Han vände på serien och vi vann i match sju. Sen förlorade vi i conference finals mot St Louis, men… det kanske vänt med Dell också, det vet man ju inte.

Så påverkas Markströms kontrakt

För Jacob Markström och Vancouver Canucks väntar förhandlingar. Markströms kontrakt går ut, och den spridda uppfattningen var tills för bara nån vecka sedan att Canucks kommer vilja ha kvar honom – och de lär få betala ordentligt. Efter Demkos storspel kan positionerna ha förändrats en aning.

Eddie Läck – som stod i mål i Canucks när Markström kom – följer klubben noga fortfarande och säger att det blir intressant att se hur det faller ut eftersom Demko var ”fantastiskt bra på slutet”.

– Jag tror att de kommer i den situationen att de måste betala ”Markan” för det han har presterat de senaste tre säsongerna – och nu har de kanske en valmöjlighet att gå med nån som är lite billigare. De har det lite tajt med lönetaket också…

Vad tror du?

– ”Markan” var helt klart deras bästa spelare förra året. Och kollar man på de steg han har tagit senaste åren så tror jag inte vi har sett det bästa från honom. Så om det hade varit jag hade jag helt klart sajnat honom och behållit bägge!

Ingen andramålvakt i framtiden?

Både Läck och Hedberg tror att det kommer fortsätta gå åt en utjämning, i stället för mer uttalade första- och andramålvakter.

– Alla målvakter är så mycket bättre i dag, bättre skolade, och alla får bättre träning i unga år. Så det är inte så stor skillnad på nummer ett och två längre. Jag tror att kanske en 60/40-split är ganska idealisk. Så du går in i slutspelet med två målvakter som kan vinna. Det sätter dig i en jättebra position. Det är ju även vad Vancouver gjorde med Markström och Demko, och Greiss och Varlamov i Islanders – samma sak där, säger Hedberg.

På sikt kan det också innebära att det blir svårare för målvakterna att plocka hem de riktigt feta kontrakten, eftersom klubbar blir mindre benägna att låsa upp jättesummor på en stjärnmålvakt, som i Montreal där Corey Price tjänar 10,5 miljoner dollar om året eller Florida där Sergej Bobrovskij ligger på 10 miljoner dollar (och allmänt ses som ett haveri i målvaktsutrustning). En betydande del med ett lönetak på runt 80 miljoner dollar.

– Det har väl visat sig – visst, en bra målvakt är enormt viktig, men det finns många bra målvakter. Kan du inte ge förutsättningar för målvakten att vara bra så spelar det ingen roll vem du har i kassen. Men däremot: kan du ge förutsättningar att vara bra så kan många målvakter vara bra, och det är väl Islanders ett superexempel på. Varken Varlamov eller Greiss är väl några som har pratas om som Vezina Trophy-vinnare eller i nån topprankning förut, men nu… Tack vare en enormt stark defensiv får de ofta en position där de kan vara väldigt bra, säger Johan Hedberg.

