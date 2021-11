Skämtsamma svaret: ”Kan inte riktigt det”

LOS ANGELES. San Jose Sharks tog en snabb revansch efter 2-6-förlusten i Colorado i lördags.

Man besegrade Minnesota Wild på bortaplan i natt, svensk tid, med 4-1.

En av målskyttarna var Erik Karlsson, 31, som bjöd på en rökare i krysset när han gjorde 3-1 i mitten av den andra perioden.

– Stolpe in, kan inte riktigt lyfta pucken än, haha, säger han skämtsamt till SportExpressen sedan tv-kommentatorerna hävdat att pucken gick in via ribbans underkant.