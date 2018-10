Siffrorna avslöjar: Nu är han bäst i hela NHL

Första målen efter comebacken.

Elias Pettersson dundrade in ett direktskott och var iskall i ett friläge när han blev Vancouver Canucks stora hjälte mot Minnesota Wild i natt.

– Om jag måste blockera ett skott så gör jag det. En bra defensiv leder till en bra offensiv och det är skönt att bli belönad efter att du har blockerat ett skott och fått ett friläge, säger Pettersson om 4-2-målet.

Elias Pettersson har bäst målsnitt i hela NHL

19-åringen står nu noterad för sju mål och totalt tio poäng.

Trots att han bara spelat sju matcher - jämfört med rookiekollegernas tio eller elva - toppar han rookieligan före Chicagos finske succéback Henri Jokiharju.

Men faktum är att Elias Pettersson även är bäst i NHL i en annan kategori.

Han är den spelare som gjort flest mål under säsongsupptakten sett till hur många minuter han varit på isen. Han snittar ett mål per match - med bara dryga 16 minuter på isen per match.

New Jersey Devils-forwarden Kyle Palmieri snittar också ett mål under hans första åtta matcher, men med en speltid på drygt 18 minuter.

NHL:s storstjärnor som Connor McDavid (åtta mål på tio matcher), Patrick Kane (elva mål på tolv matcher), Sidney Crosby (fem mål på nio matcher) och Alexander Ovetjkin (åtta mål på tio matcher) ligger alla i lä där jämfört med Elias Pettersson.

”Vi ser början på en alldeles speciell NHL-karriär”

Svensken är också den blott åttonde spelaren att göra sju mål under sina sju första matcher i den moderna NHL-historien sedan 1943.

– När en spelare kommer till den här ligan och visar magi direkt, då förstår du att det här bara är början. Att vi nu ser början på en speciell karriär, säger Vancouvers tidigare general manager Brian Burke i Sportsnets studio.

Vancouver Canucks-fansen älskar honom redan - mer än någon annan.

Även lagkamraterna är hänförda av Elias Petterssons framfart.

– Det han bidrar med är otroligt. Han får hela hallen att koka, precis som bröderna Sedinerna brukade lyckas med, säger svenske målvakten Jacob Markström.

I NHL:s målliga ligger han på 13:e plats - trots att han har missat nästan hälften av Vancouvers matcher på grund av hjärnskakningen.