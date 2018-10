Men nattens vackraste fullträff svarade Sidney Crosby för när han avgjorde en målrik och galen tillställning för Pittsburgh borta mot Edmonton i förlängningen, som slutade 6-5.

Matchen var utannonserad som den stora duellen mellan kungen Crosby och kronprinsen Connor McDavid.

- Min erfarenhet efter att ha coachat Sidney under ett antal år är att han aldrig låter sig lockas in i allt det där snacket och bruset i media. Han är för fokuserad och målmedveten för att gå i den fällan, sa Penguinstränaren Mike Sullivan under presskonferensen efteråt.

Crosby, som inte hade gjort något mål under Pittsburgh första sex seriematcher i höst inledde och avslutade målpartyt i natt.

Han gav gästerna ledningen med ett mål i powerplay i mitten av den första perioden och avgjorde sedan matchen 2.12 minuter in i förlängningen med ett konstmål i spel tre mot tre, där Crosby snurrade upp Oilersforwarden Ryan Stome två gånger innan han skickade upp ett backhandskott i nättaket.

Det var inget snack om vem som var matchens lirare. McDavid svarade för ett mål och en assist.

Patric Hörnqvist gjorde sina två första mål för säsongen och bidrog till Pittsburghs seger i en kedja med Crosby.

Många svenska målskyttar i natt

Mika Zibanejad var banans bäste spelare med två mål och två assist när New York Rangers besegrade Florida hemma med 5-2.

Kedjekompisen Mats Zuccarello var också tvåmålsskytt i Madison Square Garden.

Viktor Arvidsson såg med sina två fullträffar ut att tillsammans med Filip Forsberg (1 mål) skjuta Nashville till en hemmaseger över San Jose.

Men trots ledning med 4-2 efter två perioder föll Predators inför hemmapubliken i Bridgestone Area.

Sharks gjorde tre mål inom loppet 5.28 minuter. Segermålet stod Brent Burns för i powerplay med knappt tre minuter kvar, framspelad av Erik Karlsson.

Arvidssons 1-1-mål var matchens godbit, där han ryckte förbi Sharksbacken Marc-Edouard Vlasic på den egna blå linjen och sedan efter en rush över hela banan fintade bort målvakten Martin Jones och lade in en backhand lekande enkelt.

John Klingberg var en av matchens tre stjärnor med ett mål och en assist när Dallas besegrade Los Angeles Kings med 4-2.

Fullträffen var Klingbergs femte i höst.

Rickard Rakell gjorde Anaheims enda mål när man föll i Chicago med 3-1.

Det var Ducks tredje raka förlust.

Isac Lundeström är fortfarande med laget och matchades i natt i en kedja med Ryan Kesler och Andrew Cogliano, då Jakob Silfverberg fortfarande saknas på grund av den handskada han ådrog sig för en vecka sedan.

Elias Lindholm fortsätter att producera poäng i Calgary. Han gjorde sitt sjätte mål i natt när man föll borta mot Montreal med 3-2.

Målfesten innebär att sju svenskar nu ligger topp 30 i målligan. Gabriel Landeskog ligger delad trea med åtta mål, Filip Forsberg, Viktor Arvidsson och Elias Lindholm ligger på delad tioden plats med sex mål samtidigt som Mika Zibanejad, Elias Pettersson och John Klingberg ligger på delad 16:e plats med fem mål.

