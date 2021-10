Seger i NHL-debuten för Ingram: ”Extra kul”

Två snabba mål i powerplay i den första perioden av Roman Josi och Ryan Johansen gav Predators slagläge.

När sedan Johansen utökade ledningen till 3-0 innan perioden var över hade man kopplat greppet om matchen.

– Jag tycker framför allt att det var våra special teams som avgjorde idag. Men också den totala insatsen var riktigt bra av oss, menar Ekholm.

Han berömmer speciellt målvakten Connor Ingram, som gjorde debut i kassen och fick med sig en vinst direkt.

– Extra kul för Ingram att få vinna. Han spelade grymt i kassen i sin första match, berömmer Ekholm.

Connor Ingram räddade 33 skott och hade full uppbackning från lagkamraterna, då han förra säsongen lämnade Björklöven i Hockeyallsvenskan för att skriva in sig under det rehabiliteringsprogram NHL och spelarfacket NHLPA driver under namnet ”Player Assistance Program”.

Ingram sökte själv hjälp och spelade inga matcher i NHL med Nashville under den förkortade (56 omgångar) grundserien förra säsongen.

Forsberg målskytt

Filip Forsberg svarade för ett mål och en assist i nattens match.

Fullträffen betydde 4-1 och kom med sju minuter kvar av den andra perioden när han ändrade riktning på ett skott från lagkaptenen och backstjärnan Roman Josi.

På frågan om hur viktig den här segern var, säger Filip till SportExpressen:

–Det var skönt att vi kunde vinna ikväll, men vi har inte varit alltför oroliga då vi spelat bra mestadels hittills.

Forsberg hade finländarna Mikael Granlund och Eeli Tolvanen som kedjekamrater.

– Det fungerade bra, tycker jag, säger Filip, som så här långt gjort 5 poäng, 2 mål och 3 assist, på de första sex omgångarna av grundserien.