Henrik tar också lätt på beskedet och säger skämtsamt:

– Jag får svårt att somna ikväll.

Med tillägget:

– Nä, det har jag inte ens tänkt på, faktiskt.

Reglerna säger att en spelare måste ha varit ”pensionerad” i tre säsonger för att kunna vara en kandidat till inval.

Sedinarna gjorde sin sista NHL-säsong med Vancouver Canucks 2017-18.

Det finns ingen garanti för att de skulle kommit in på första försöket, men deras namn har förekomit i förhandsdiskussionerna för invalen 2021 bland hockeyexperterna i Nordamerika.

Deras meritlista är diger med både OS- och VM-guld samt enskilda utmärkelser i NHL, där Henke vann Hart Trophy 2010 och Danne tog hem NHL-spelarnas eget MVP-pris, Ted Lindsay Award, 2011.

De vann NHL:s poängliga var sitt år och belönades med Art Ross Trophy.

De gjorde båda över 1300 matcher i NHL och producerade över 1000 poäng.

Lägg till detta deltagande i All Starmatcher och uttagningar till NHL First All Star Team.

Även Henrik Zetterberg kan bli invald

Henrik Zetterberg och Roberto Luongo tillhör också den skara av NHL-stjärnor som skulle blivit tillgängliga för inval 2021.

Efter det att ceremonin den här hösten ställs in i Toronto på grund av coronakaoset, så kommer årets pristagare att väljas in nästa höst istället.

Den gruppen består av spelarna Marian Hossa, Jarome Iginla, Kevin Lowe, Kim St. Pierre och Doug Wilson samt bland ledarna Edmonton Oilers general manager Ken Holland (tidigare Detroit Red Wings).

På ”väntelistan” sedan tidigare återfinns namn, som Daniel Alfredsson, Rod Brind´Amour och Alexander Mogilnij.