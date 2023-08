Nyligen skrev Expressen om att NHL-svensken Alexander Wennberg uppmärksammats för sitt utseende på Tiktok. Komplimangerna som övergick till sexuella trakasserier fick hans fru Felicia Weeren Wennberg till slut att ryta ifrån:

”Orsaken till att jag haft svårt att navigera detta är för att det förekommit videos och kommentarer som gått över gränsen från vad som är beundran till sexuella trakasserier”, skrev hon i en Instagram-story.

Vidare skrev hans fru att det aldrig skulle accepteras om en kvinna behandlades så här av män på sociala medier.

Nu har Seattle Kraken vidtagit åtgärder, skriver ESPN.

Hockeylaget agerar

Det var under förra vintern som Krakens sociala medier-team tog sig an Booktok-gemenskapen. ”Booktok” är en Tiktok-hashtagg, som används av innehållsskapare som vill diskutera, recensera eller marknadsföra böcker. En del av gemenskapen fokuserar på hockeyromaner, där vissa användare fixerar sig vid faktiska NHL-spelare. En av dessa spelare har varit just Wennberg.

Men nu i början av veckan har Kraken arkiverat all typ av media som refereras till Booktok. Länkar till Wennberg-videor på Tiktok resulterar numera i felmeddelanden. Hockeylaget har valt att inte kommentera detta och hänvisar till parets Instagram-uttalanden, enligt ESPN.

Förutom fruns Instagram-story har även Wennberg själv uttalat sig om trakasserierna:

”Den aggressiva tonen om verkliga hockeyspelare har blivit för mycket. Detta är inget vi supportar och vill att våra barn ska växa upp med. Allt vi ber om hädanefter är respekt och sunt förnuft.”

Han skriver vidare att skämtsamma och roliga kommentarer är tillåtna, men när det blir för personligt och påverkar familjen, är det över gränsen.