Samuelsson, som lämnade Kalifornien i början av februari för att hoppa in som tränare i Leksand, bestämde sig i söndags så fort SHL deklarerat säsongen över att åka hem till USA så snabbt som möjligt.

– Jag lyckades hitta en resa från Arlanda via London till Los Angeles och det var inte så långa köer när jag anlände till flygplatsen i Los Angeles, vilket var skönt, berättar Uffe.

Samuelsson ville hem till familjen”

Han säger att han var lite orolig över möjligheterna att ta sig hem när USA stängde resandet från Europa på grund av spridningen av coronaviruset.

Han ville hem till familjen.

– Jeanette drog hem från Sverige i slutet av den förra veckan för att ta emot våra söner Henrik, som kom från England, och Adam som varit i Kanada. Så fort jag fick beskedet i söndags att hockeysäsongen i Sverige var inställd satte jag mig på tåget till Stockholm.

Efter övernattning på Arlanda tog Uffe ett tidigt flyg på måndagsmorgonen till London för att där hitta en anknytning till Los Angeles.

Foto: Privat.

Nu kommer han att vila ut i Carlsbad tillsammans med familjen.

– Det ska bli skönt att komma hem, ta det lugnt och ligga lågt ett tag tills vi ser något slut på det här, säger han efter att just ha landat på LAX-flygplatsen.

När han lämnade USA för att åka till Sverige och coacha igen lämnade han tillfälligt jobbet som pro scout för nya NHL-laget i Seattle.

”Kollat lite tränarjobb inför nästa säsong”

Nu när NHL också infört spelstopp, så ligger även det jobbet på is.

– Ja, så är det ju. Nu får jag bara sitta hemma och följa utvecklingen. Det är bara att ta en paus.

Hur ser du tillbaka på tiden i Leksand, där ni skulle kvalspelat för att försöka hålla er kvar i SHL?

– Vi fick inte den sportsliga framgången jag hade hoppats på, men grabbarna var inställda på att kriga under kvalet. Jag tycker att vi spelade riktigt bra hockey under de sista fem omgångarna. Alla tände till och jag kände att jag åstadkom mycket med laget under den tid jag var där.

Vilken var känslan bland spelarna när beskedet kom att säsongen var över?

– Jag tror nog att spelarna tyckte att det var skönt. Man blir påverkad av att höra hur allt stängs ner dag för dag. Vi hade tre transatlanter i truppen, som man kunde se blev allt mer nervösa i väntan på att få åka hem.

Vad vill du göra till hösten?

– Jag tycker att det var väldigt kul att vara tillbaka som coach igen. Jag har kollat lite på tränarjobb inför nästa säsong, men nu ligger ju det mesta nere. Det är mer eller mindre stopp överallt, så vi får se vad som händer framöver, säger Ulf Samuelsson.

LÄS MER: Svenska jätteaffären stoppades av viruset