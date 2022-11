Salmings tårar – hyllningen i natt

Planeringen för hyllningen av en av Maple Leafs största genom tiderna hade pågått länge, men det var osäkert in i det sista om Börje Salming, 71, faktiskt skulle kunna vara med.

Han och familjen bestämde sig för att åka till Börjes gamla hemstad – där han fortfarande ses som The King efter de 16 säsongerna som försvarsklippa i Maple Leafs – men räknade med att blåsa av allting in i det sista om Börje sa ifrån.

Men i natt så kom han ut.

Med Mats Sundin på sin högra sida och sin forne lagkamrat och nära vän Darryl Sittler på sin vänstra var Börje Salming med när Hall of fame-legendarerna introducerades inför Torontos match mot Pittsburgh Penguins.

Stöttade sig på sin vän

I mörk kostym med vallmoblomman på slaget – som hedrar kanadensiska krigsveteraner – togs Salming emot med ett rungande jubel och stående ovationer, och det högsta jublet för någon av de Hall of fame-medlemmarna på plats.

– Han är den första svensken i Hall of fame, och backen med flest poäng i Maple Leafs historia – Börje Salming! ropade speakern.

Börje Salming stöttade sig på Sittler och fick hjälp av honom att höja högerarmen och vinka, och sen höjde han själv vänsterhanden och möttes av om möjligt ännu högre jubel.

Känsloyttringar kommer snabbt och starkt för ALS-drabbade, och Börje Salming brast ut i gråt över publikens överväldigande kärlek.

Även för Darryl Sittler blev det ett känslosamt ögonblick, och Leafsikonen fick torka tårar medan Salming hyllades.

”Som Canada Cup -76”

Det blev den inramning som alla hans supportrar hoppats på.

– Det vore så stort om han kunde komma dit och hälsa på fansen på matchen på kvällen. Det skulle bli minst lika stort som Canada Cup -76, för alla vet vad han går igenom, sa Leafslegendaren Darryl Sittler till Expressen efter att Börje och Pia berättat om sin svåra tillvaro med sjukdomen.

Det var ju under Canada Cup för 46 år sedan som de kanadensiska fansen ställde sig upp och klappade och visslade medan Börje Salming sakta åkte runt, runt, minut efter minut.

Hyllningen i natt blev möjligen inte lika lång, men minst lika värmande.

Speakern i Scotiabank Arena meddelade också att Toronto Maple Leafs ska hålla en egen ceremoni för Salming inför matchen mot Vancouver, natten mot lördag.

Sedin och Alfredsson fick ringar

Tidigare under fredagen i Toronto var Daniel Sedin och Daniel Alfredsson på plats på Hockey Hall of fame och tog emot sina Hall of fame-ringar.

Natten mot tisdag kommer den stora ceremonin för dem hållas, också den i Toronto. Tills dess ansluter även Henrik Sedin, som kurerade sig efter covidsmitta och därför missade ringutdelningen.

LÄS MER: Börje Salming på plats i Toronto inför hyllningen