Börje Salming enorma framgång i Toronto Maple Leafs banade väg för att NHL fick upp ögonen för svenska hockeyspelare.

1973 kom han till Maple Leafs och lämnade staden 1989 som en ikon. Han har i dag en staty utanför klubbens hemmaarena Air Canada Center och tröjan upphängd i taket på arenan.

Mannen som tog Salming till NHL var Jim Gregory, general manager i klubben mellan 1969 och 1979, han har nu gått bort, 83 år gammal.

Gregory betydde enormt mycket för Salming. När SportExpressen når den svenske hockeyikonen är han i tårar efter att ha nåtts av beskedet om Gregorys bortgång.

– Det är så tråkigt när det är sådana som är så nära. Från första dagen när vi gjorde klart kontrakten med Toronto 1973 så har han tagit hand om mig. VI har hållit kontakten i alla år, han var som en pappa för mig och tog hand om mig på alla sätt och vis.

Börje Salming efter Jim Gregorys bortgång

– Jag kom från ett främmande land och de tog hand om mig som en kung. När jag skulle åka hem till Sverige mitt första år frågade jag om att få köpa några souvenirer hem till familjen. Då sa han: ”Börje, det är bara att gå ner och hämta, hälsa från mig”. Så var det hela tiden. Det var som en familj. Vi har alltid sagt hur mycket vi tycker om varandra och hur mycket vi betytt för varandra.

När Salming 1996 valdes in i Hockey Hall of Fame så var Gregory en de personer han gav ett speciellt stort tack till tillsammans med advokaten Björn Wagnsson, dåvarande ägaren Harold Ballard samt Gregorys kollega Gerry MacNamara.

Under SportExpressens samtal med Salming sitter han och tittar på en bild från när Jim Gregory valdes in i Hall of Fame.

– Den bilden är så jäkla fin, säger 68-åringen.

Salming om sista samtalet

Gregory och Salming talade i telefon för tre dagar sedan, när den tidigare general managern låg på sjukhus efter en operation.

– Jag visste att han varit lite klen på sista tiden. Jag fick reda på att han precis opererat sig och att det inte såg bra ut, men förhoppningsvis skulle det bli bättre. Då ringde jag Jimmy, och då svarade hans son från sjukhussängen. När jag sa att det var jag fick jag prata med honom. Vi pratade ett tag, operationen hade gått bra men det var lite vanskligt fortfarande. Han kämpade på. Han var som vanligt nästan, när vi pratade. Han var glad att jag hade ringt. En så fin farbror.

– Jag fick reda på i går att han åkt tillbaka till sjukhuset och att läkarna inte trodde att han skulle klara natten. Så hörde jag ingenting och trodde att han hade gjort det, men så fick jag ett sms för bara några timmar sedan där det stod att han hade gått bort.

Hur mår du?

– Det är väldigt tragiskt. Det är så jobbigt när man tappar en sådan god vän, jag trodde aldrig att han skulle försvinna. Fruktansvärt.