Taylor Hall gör sin fjärde säsong i New Jersey efter att ha blivit bortbytt av Edmonton Oilers för Adam Larsson i juni 2016.

Hall var ett utgående kontrakt och allt tyder på att han via sin agent meddelat New Jersey att han inte tänker skriva på ett nytt avtal med klubben.

För att inte riskera att förlora honom för ingenting den 1 juli nästa år när Hall blir ”unrestricted free agent” vill man byta bort honom så snart som möjligt.

”Mitt tips är att Colorado ligger bäst till”

Spekulationerna är i full gång om vart Taylor Hall kan hamna.

– Mitt tips är att Colorado Avalanche ligger bäst till. Hall skulle passa in i det lagbygge Joe Sakic gjort under de senaste två åren och man har pengar kvar under lönetaket att handla för, säger Kevin Weekes.

Han ser regerande Stanley Cupmästarna St. Louis Blues som annat tänkbart alternativ.

– St. Louis har sin största anfallsstjärna, Vladimir Tarsenko, långtidsskadad, så man kan behöva fylla den luckan, menar Kevin Weekes.

Taylor Hall blev MVP i NHL 2018

Taylor Hall leder New Jerseys interna poängliga på 25 poäng, 6 mål och 19 assist, efter 30 matcher i höst.

Han har producerat totalt 536 poäng på 592 matcher i NHL så här långt.

Hall inledde NHL-karriären med sex säsonger i Edmonton, som valde honom som nummer ett i draften 2010.

Han vann Hart Trophy som ligans mest värdefulle spelare säsongen 2017-18.

