Med NHL-säsongen bara några veckor bort står William Nylander utan kontrakt och svenske stjärnan är inte med på lagets training camp. Och det kan dröja länge innan Nylander och Toronto kommer överens.

”Både Kyle Dubas (Torontos general manager) och William Nylander har sagt alla de rätt sakerna om att de vill få ett kontrakt klart så snart som möjligt. Men jag kan se många anledningar till varför det kan ta ett tag. En av dem är givetvis pengarna. Om det jag har hört stämmer är det verkligen en väsentlig skillnad. Chansen att Leafs är beredda att ge Nylander något som startar på siffran sju är lika med noll”, skriver Justin Bourne.

”Det är inte Williams problem”

Enligt uppgifter har William Nylander i första läget krävt åtta miljoner dollar, motsvarande 72 miljoner kronor, per säsong. Toronto är enligt rapporterna däremot inte beredda att ge 22-åringen mer än runt 6-6,6 miljoner dollar - 54-60 miljoner kronor - per säsong.

Toronto skrev under sommaren ett stort kontrakt med John Tavares och efter den här säsongen går även Auston Matthews och Mitch Marners kontrakt ut, och det gäller att få in samtliga under lönetaket.

”Dubas prioriterar troligtvis både Matthews och Marner högre än Nylander (även om det bara är lite skillnad i fallet med den senare), och han kommer att behöva gott om pengar för att skriva kontrakt båda de två. Lägg sedan till att det inte är William Nylanders jävla problem att Dubas har andra ekonomiska bryderier, och helt plötsligt ligger du lite risigt till”, skriver Justin Bourne.

”Har för stor betydelse”

Justin Bourne, som har ett förflutet som videoanalytiker i farmarlaget Toronto Marlies, avslutar med att han inte tror att klubben general manager kommer att vika ner sig i förhandlingarna.

”Oavsett anledningarna, om båda parterna väntar på att den andra ska blinka, är jag väldigt övertygad om det inte kommer vara Dubas som gör det. Han är för tävlingsinriktad och den här frågan har för stor betydelse för organisationen.”, skriver han.

Kyle Dubas uttalade sig om situationen i helgen och slog då fast att klubben inte har planer på att höja sitt bud.

– Om vi vill bibehålla vår framgång kan vi inte sätta marknadsrekord, sa han enligt Toronto Star.

