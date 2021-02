Sågas efter nya raset: ”Gör precis allting fel”

Efter två förluster i Montreal kom Canucks till Toronto i slutet av veckan för att vända den onda trenden och hitta ett vinnande spel igen.

Men av det har vi inte sett något.

Man har 4-12 på två matcher i Scotiabank Arena och ett tredje möte väntar på måndag kväll.

Kritikerna är just nu inte nådiga när det gäller Vancouvers framträdande under den senaste veckan.

– Var finns de där spelarna som hatar att förlora. Jag ser ingen i Canucks laguppställning, jag ser ingen i slutet av matchen som utdelar en slashing till någon motståndare eller utmanar någon på en fajt av ren ilska. Det är slätstruket överlag, kommenterade Kevin Bieksa.

Sjunde ramträffen för Pettersson

Det dröjde till 17.56 av den sista perioden innan Canucks i powerplay lyckades överlista Frederik Andersen i Torontokassen.

Och frågan är om den pucken ens passerade mållinjen, Brock Boesers styrning tog i ribbans underkant och studsade ner på isen framför mållinjen.

Elias Pettersson fick en andraassist på tröstmålet.

Elias hade själv ett skott i ribban tidigare i matchen, hans sjunde träff i målramen i vinter.

Vid ett annat tillfälle studsade pucken över svenskens klubblad när han hade öppet mål och skulle bara trycka in pucken.

Han har inte turen på sin sida, med andra ord.

Men alla sågar inte honom efter lagets formsvacka just nu.

– Visst, Elias Pettersson och Quinn Hughes kan spela bra mycket bättre, men det är fel att lägga all skuld på dessa två unga stjärnor. De har haft en lätt resa så här långt i sina karriärer. Då borde lite äldre killar, som Bo Horvat och Brock Boeser, som varit med litet längre kunna ta mer ansvar och kliva fram i det här läget när laget har det tungt, menade förre NHL-spelaren Anthony Stewart i studion hos kanadensiska Sportnet under tv-sändningen av matchen i programmet Hockey Night in Canada.

Tredje expertkommentatorn i panelen, förre målvakten Kelly Hrudey, hade också synpunkter på Vancouvers svajiga spel.

– De slarvar med passningsspelet och missar markeringar. Jag tror att Canucks måste förenkla spelsystemet.

Konfronterade lagkamraten

Målvakten Braden Holtby slängde ilskna blickar i riktning lagkamraten JT. Miller sedan denne missat markeringen före 0-4-målet.

Och när nästa reklampaus kom såg Holtby ut att konfrontera Miller vid spelarbåset.

Men han ville inte efteråt säga något om ordväxlingen.

– Vad som sägs på isen stannar på isen. Det är min filosofi. Vad jag kan säga är att det var mer än den situationen, som inte såg bra ut i kväll. Vi synkar inte som lag där ute på isen, vi är inte på samma sida, sa Holtby under presskonferensen efteråt.

Toronto, då?

Ja, man behövde inte förta sig för att besegra Vancouver ännu en gång.

Två mål vardera av Wayne Simmonds och Auston Matthews samt en fullträff från Zach Hyman.

Det var klasskillnad, helt enkelt.

Canucks-målvaktens öppna missnöje uppmärksammas