Det var under VM i våras som Nicklas Bäckströms NHL-lagkamrat Jevgenij Kuznetsov hamnade i blåsväder.

Under mästerskapet spreds bilder på den ryske spelaren sittandes under vid ett bord under en festlig tillställning, och framför honom låg två linor, av något som antogs vara kokain, prydligt upplagt.

Kuznetsov slog då kraftigt tillbaka och hävdade att filmen var inspelad ett år tidigare när han var i Las Vegas och firade Stanley Cup-segern 2018.

– Det är synd att någon försöker förstöra. Jag har ingenting att dölja, låt det ligga på samvetet för personen som lade upp videon, sa Kuznetsov till ryska Sport-Express.

Men nu låter internationella hockeyförbundet meddela – tre månader senare – att Kuznetsov faktiskt testades positivt för kokain i våras.

Storstjärnan, som blev poängkung i NHL-slutspelet 2018, stängs därmed av från alla tävlingar som Internationella Ishockeyförbundet arrangerar de kommande fyra åren. NHL låter meddela att de friar honom, och i stället kommer han att få missbruksvård.

Mikael Renberg: ”Fyra år är fel”

Mikael Renberg, mångårig NHL-spelare och numera hockeyexpert i Sveriges Television, menar att det är rätt att stänga av Kuznetsov men att straffet är för hårt.

– Jag är rätt säker på att han inte tagit kokain för att bli bättre på hockeyplan. Därför tycker jag att fyra år är fel, säger Renberg till SVT.

Hockeyikonen Vjatjeslav Fetisov reagerar dock över nyheten.

– Jag förstår inte hur han tänker. Det är så otroligt oansvarigt och skamligt, säger Fetisov till den ryska nyhetsbyrån TASS.

– Det viktigaste är inte om han kommer att få fortsätta att spela i NHL eller inte, utan det faktum att han är en skam för rysk hockey och hela landet.

27-årige Kuznetsov har gjort 416 NHL-matcher och har noterats för 337 poäng. Avstängningen hävs den 12 juni 2023.