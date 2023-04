Ryska stjärnskottet vägrade pride-tröja

Backstjärnan och assisterande lagkaptenen Quinn Hughes gick ut dagen före matchen och hävdade att hela laget skulle ställa sig bakom fredagens LGBTQ-kampanj.

Men under matchdagen meddelade tränaren Rick Tocchet att Kuzmenko efter konsulationer med sin familj hemma i Ryssland bestämt sig att inte bära pridetröjan.

Alla andra av Canucks spelare åkte omkring under uppvärmningen med sina specialgjorda tröjor. Elias Pettersson var en av dem. Istället för Pettersson stod det You can play ovanför hans tröjnummer 40 på ryggen.

Flera spelare har vägrat

De specialgjorda tröjorna var designade av den lokale konstnären Christin Hryc och hade en regnbåge och blommor över bröstet.

Kuzmenko är inte den förste NHL-spelaren i vinter att avstå från deltagande i den pågående kampanjen, där det var tänkt att varje lag skulle genomföra en ”Pride night”.

Spelare som av olika skäl tidigare har avstått från att vara med i kampanjen är Ivan Provorov (Philadelphia), James Reimer (San Jose), Eric och Marc Staal (Florida) och Ilja Lyubushkin (Buffalo).

– Meningen var att det här skulle bli en kampanjkväll, där hela laget gav sitt stöd till allas rätt att vara med i hockeygemenskapen. Men vad pratar vi om nu? Jo, att Kuzmenko vägrar att deltaga. Det är tråkigt, inte minst då Canucks alltid varit en klubb som stöttat den här gruppen av medmänniskor, sa hockeyjournalisten Satiar Shaw från Sportsnet under en intervju i den första periodpausen av nattens match.

Kritiken: ”Jag förstår inte”

Enligt kollegan Iain MacIntyre, som intervjuat Ethan Bear, hade denne uttryckt irritation kring Kuzmenkos angivna skäl.

– Jag förstår inte att någon som kristen kan ange religiösa skäl. Jag är själv kristen. Det handlar om respekt. Det finns människor i vår omgivning som är annorlunda än oss själva, ska Bear ha sagt.

Tränaren Rick Tocchet sa i ett uttalande före matchen att han respekterade Kuzmenkos beslut.

Den 27-årige ryssen har gjort stor succé under sin första säsong i NHL och hade införvmötet med Flames hemma i Rogers Arena svarat för 37 mål och 31 assist på 73 matcher i vinter.

NHL-lag som ställt in sina pridekvällar helt och hållet nyligen är Chicago Blackhawks, New York Rangers och Minnesota Wild.

NHL-bossen Gary Bettman sa tidigare i veckan att ligan ska ta upp en diskussion med klubbarna om man ska fortsätta med pridekvällarna nästa säsong.