I den nya konkursansökan som lämnades in under fredagen framkommer flera nya detaljer om Robin Lehners ekonomiska situation, enligt The Athletic.

I samband med den första konkursansökan i januari framkom att 31-åringen hade skulder på mellan 100 och 500 miljoner kronor.

De nya dokumenten ger en mer ingående bild av Lehners skulder och tillgångar.

Dokumenten visar att den svenske NHL-stjärnan har skulder på drygt 283 miljoner kronor till flera olika kreditgivare, rapporterar nyhetssajten The Athletic.

Sajten rapporterar att en stor del av skulden är knuten till det solkraftsbolag, Solarcode, som Lehner investerat i. Det bolaget stäms i sin tur på 40 miljoner kronor för att man inte ska ha betalat tillbaka lån.

Bland de största kreditgivarna Lehner är skyldig pengar återfinns bland annat investmentbolaget Aliya Growth Fund, storbanken Deutsche Bank och South river capital, ett kreditbolag som specialiserat sig på att låna ut pengar till professionella idrottare.

I samma konkursansökan uppger Lehner att hans tillgångar uppgår till 50 miljoner kronor. De flesta ska vara knutna till hans hem i Las Vegas.

Expressen har tidigare berättat om hur Lehners konkursförvaltare i en ansökan velat undanta Lehners lukrativa NHL-kontrakt från konkursboet.

Som skäl har konkursförvaltaren angett att kontraktet avser tjänster knutna till Lehners person. Tjänster som inte kan säljas vidare som är fallet med andra tillgångar. Därför har kontraktet, värt 50 miljoner kronor om året, inget värde för konkursboet, hävdar konkursförvaltaren.

Robin Lehner har tidigare representerat Chicago Blackhawks. Foto: MIKE WULF / SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX/IBL

Köpte ormar för tolv miljoner

I Robin Lehners ursprungliga konkursansökan av typen kapitel 7, som lämnades in runt nyår, pekades en investering i en exotisk ormfarm i Missouri som starkt bidragande till stjärnans personliga konkurs.

SÅ FUNGERAR KONKURSANSÖKAN Kapitel 7 innebär i korta drag att man likviderar alla tillgångar – utom såna som anses undantagna – och sen delar upp det bland fordringsägarna. När konkursen sen är klar kan de som haft skulder att kräva in inte försöka stämma den som gått i konkurs för att få tillbaka mer. Under kapitel 13 får man i stället behålla sina tillgångar men tvingas betala tillbaka skulderna under längre tid – alla ens inkomster utöver motsvarande existensminimum ska gå till fordringsägarna. Visa mer

Lehner köpte farmen för 12 miljoner kronor för sex år sedan. Kort därefter mördades ormfarmaren Ben Renick av sin fru som nu avtjänar ett fängelsestraff.

Lehner stämdes redan 2018 och 2019 då Renicks bolag menade att Lehner slutat betala för ormarna efter att ha gjort en första insättning på två miljoner kronor.

I samband med den rättsliga processen skickade Robin Lehner in en motstämning mot Renicks bolag där målvakten menade att det kostade honom tiotals miljoner att sköta om ormarna och att de ”parat sig okontrollerat”. Det ska i sin tur fått reptilernas värde att minska.

2019 nådde parterna en förlikning, enligt den lokala tv-kanalen KMIZ i Missouri.

I december försattes Lehner i personlig konkurs även i Sverige på grund av en skuld på fem miljoner kronor.

Tjänar 50 miljoner om året

Robin Lehners kontrakt med Vegas Golden Knights är värt 50 miljoner kronor per säsong går ut sommaren 2026. När avtalet löper ut väntas den svenske målvaktsstjärnan ha tjänat drygt 430 miljoner kronor på sin idrott, enligt sajten Sportrac.

Robin Lehner rehabiliterar sig just nu efter en höftoperation i somras. Han kommer inte att kunna spela något under den pågående NHL-säsongen.

Robin Lehner har spelat 364 NHL-matcher för klubbarna Ottawa Senators, Buffalo Sabres, New York Islanders, Chicago Blackhawks och Vegas Golden Knights.