Robin Lehner: ”Det är aldrig lätt för familjen”

Ja, det har varit några omtumlande dagar för Lehner, som vann Expressens Guldpucken förra säsongen som den bäste svenske spelaren i hockeyvärlden.

Förra måndagen trejdade Chicago Blackhawks honom till Las Vegas och Golden Knights.

Inte för att Lehner gjort en dålig säsong utan på grund av andra faktorer.

Man kunde inte komma överens om ett nytt kontrakt inför de kommande åren och Chicagos chanser att nå slutspelet i vår var borta.

– Det blev bara tyst från deras sida under förhandlingarna. Ärligt talat vet jag inte riktigt vad som hände. Det var inte så här jag hade tänkt mig den här säsongen, säger han till SportExpressen efter debuten i Golden Knights.

Den slutade lyckligt. Robin storspelade och hjälpte laget till en 4-2-seger över Buffalo Sabres i fredags i T-Moble Arena.

Men han är inte jublande glad.

– Det har varit en hektisk vecka, så att jag känner att jag började landa lite idag med den här matchen. Det kommer at ta lite tid att anpassa sig till spelsystemet här, men jag är medveten om att jag hamnat i ett mycket bra lag. Och den här arenan är speciell, fansen är högljudda och stämningen är kul att uppleva.

Tränaren Peter DeBoer säger efteråt att han är imponerad över att Lehner kunde visa sin klass så snabbt.

– Det var ingen lätt uppgift han ställdes inför med tanke på att 'Blomman' (Marc-Andre Fleury) just hade gjort sin bästa match för säsongen och hållit nollan. Du vill inte vara den målvakt, som orsakar att den segersvit vi är mitt uppe i avbryts. Jag gav honom en tuff uppgift, men han antog utmaningen och svarade på bästa möjliga sätt.

Lehner släppte in första skottet han fick efter en försvarstabbe av en lagkamrat, som gav Sabres ett öppet läge.

– Hade det varit för tio år sedan hade jag säkert blivit skakig av den starten, men nu försökte jag bara fokusera på nästa skott och nästa räddning. Vi blev bättre ju längre matchen gick, säger han.

”Kan ha lugnare tempo”

Robin Lehner gjorde succé i New York Islanders förra säsongen i ett lag med stark struktur över spelet. Många liknar Golden Knights spelmodell med Islanders.

– Visst, det finns likheter, men också skillnader. Jag tror inte jag behöver vara lika rörlig i kassen, som jag var under de senaste fyra-fem månaderna i Chicago. Här kan jag ha ett lugnare tempo över mitt spel och visa mer tålamod när jag läser av hur mina lagkamrater agerar defensivt.

När Robin fick frågan i omklädningsrummet om hur svårt det är att byta lag snabbt och inte låta det påverka inställningen, svarade han.

– Man försöker att inte tänka på det utan bara gå in och göra sitt bästa för att ge lagkamraterna en chans att vinna matchen. Jag kände att jag gjorde några viktiga räddningar under den andra perioden och sedan gav killarna allt för att hjälpa mig under den tredje perioden.

Hur pirrigt var det inför debuten här i Las Vegas?

– Nja, jag skulle inte säga att det var pirrigt, men det är mycket som händer när man blir trejdad. Man måste flytta från familjen och det tar ett par dagar att lugna ned sig, men jag tyckte inför matchen att jag landat lite efter allt som hänt. Det här är en kul arena att spela i, så efter tio minuter tyckte jag att det kändes roligt där ute på isen.

Situationen har plötsligt förändrats för dig, nu spelar du i ett topplag som kan gå långt i slutspelet?

– Jo, det här är ett riktigt bra lag, som kommit i gång på allvar under de senaste månaderna. Det är kul att få vara med om och se hur mycket man kan hjälpa till nu.

– Men jag tyckte att det var roligt i Chicago också när jag väl fick börja spela mycket och vi bara var en poäng utanför play off, men sedan blev det som det blev. Jag förstod jag att jag mycket väl kunde bli trejdad och jag är väldigt glad över att det blev till det här laget.

Vet du vad som hände på slutet i Chicago? Har du fått någon förklaring?

– Nej, inte direkt. De har sina egna långsiktiga planer , det blev bara ganska konstigt med allt. De tog in mig för att de ville gå till slutspel och sedan när jag väl äntligen fick spela och vann en massa matcher, och vi hade en bra chans till en slutspelsplats, slutade de att spela mig. Och jag hörde inte så mycket från dem. Sedan blev jag trejdad, så då har man sina funderingar.

Med Lehners inträde i Golden Knights har man två toppmålvakter, då Marc-Andre Fleury redan finns här som etablerad förstemålvakt.

Hyllas av William Karlsson

Laget toppar tabellen för Pacific division och gör nu en satsning på att nå en ny Stanley Cupfinal.

Man var där under den succéfyllda första säsongen i NHL 2017-18, men föll då mot Washington Capitals.

Nu ska man gå hela vägen, är det tänkt. Med två toppmålvakter i laguppställningen.

– Robin är en mycket bra målvakt, säger lagkamraten William Karlsson, som återfunnit storformen från två år sedan och börjat producera mål och poäng i en strid ström igen.

Robin Lehner har hyllats stort under det senaste året för sina insatser utanför isen också när det gäller debatten om mental hälsa bland idrottsmän.

Efter hans artikel i The Athletic hösten 2018 har flera andra hockeystjärnor vågat träda fram och tala öppet om sin kamp.

Något som Lehner välkomnar.

Tyler Motte i Vancouver Canucks är det senaste exemplet.

Den kampen kommer att fortgå parallellt med hans spel i tröja nummer 90 i Las Vegas.