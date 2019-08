En del saker får absolut inte bli fel.

Som gravyren på en pokal.

Den svenska NHL-målvakten Robin Lehner prisades efter säsongen med Masterton Trophy, som går till en spelare som visat extra ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang.

I Robin Lehners fall handlar det om hans arbete mot psykisk ohälsa och inte minst hans öppenhet runt hans egen historia med psykisk ohälsa.

Och nu visar han upp pokalen på sociala medier - eller snarare den fatala missen.

I stället för New York Islanders, som Robin Lehner har spelat i under den gångna säsongen, står det New York Rangers.

Värsta rivalklubben, med andra ord.

Den svenska målvakten kommenterar bilden med texten ”You hade one job.....”.

Jaromír Jágr och Teemu Selänne är två andra kända spelare som har prisats med Masterton Trophy sedan tidigare.

Robin Lehner har också en strålande säsong bakom sig på isen och var nominerad till Vezina Trophy, som går till NHL:s bästa målvakt.

Den kommande säsongen kommer han dock inte spela i något av New York-lagen utan han återfinns då i Chicago Blackhawks.

New York Rangers var också snabba med att svara och se humorn i den fatala missen.

På Twitter har klubben gratulerat den svenska målvakten tillsammans med emojis.