Bluesspelarna poängterade före matchen att man inte skulle fokusera på Kadri efter hans pååkning av målvakten Jordan Binnington, som resulterade i en skada.

Kadri blev inte utvisad för händelsen, men Binnington är borta för resten av kvartsfinalen.

Och när det hettade till på isen och Kadri gjorde mål efter mål kunde några av Bluesstjärnorna inte hålla humöret i styr.

Pavel Buchnevich och David Perron drog på sig en dubbelutvisning i början av den andra perioden efter att ha gett sig på Kadri.

Kadri hade gjort en retsam gest mot läktarna efter sitt första mål, som gav Colorado ledningen med 2-1.

Nazem Kadri: ”Jag försöker ignorera det”

Det skulle bli ytterligare två fullträffar från nr 91 och med en framspelning till Mikko Rantanen, som i tom kasse fick göra sitt första mål i årets Stanley Cup med två sekunder kvar, var det ingen tvekan om vem som var matchens lirare.

Nazem Kadri hade fått sin revansch på de som hotat honom.

– Det är tråkigt att man ska behöva utsättas för sådana hot, men jag är van efter att ha tvingats uppleva rasistiska påhopp under så många år. Det är en stor grej, men jag försöker att inte bli påverkad. Jag försöker ignorera allt det där och var tacksam över det skydd jag fick här, sa Kadri med hänvisning till ligans säkerhetsavdelning och den lokala polisen i St. Louis.

”Ingen ska behöva gå igenom det”

Kadris lagkamrater berömde honom efter nattens kanonmatch.

– Ingen ska behöva gå igenom något sådant här. Vi gläds med honom för kvällens stormatch. Han var helt klart den bäste spelaren på isen. Jag tror att han blev taggad över all uppståndelse, kommenterade backen och lagkamraten Erik Johnson.

Också tränaren Jared Bednar hyllade Kadri.

– Jag är stolt över honom med tanke på vad som hänt under de senaste 48 timmarna. Han var fokuserad och spelade disciplinerat trots att han var under stor press, sa Coloradocoachen Jared Bednar under sin presskonferens.

Kadri gjorde 2-1, 4-1 och 5-3. Han har nu producerat 5 mål och 5 assist på åtta matcher i årets Stanley Cup.

Se höjdpunkter från Colorado-St. Louis