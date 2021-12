Boudreau hade nöjet att se sitt nya gäng besegra ett lag, som han coachat tidigare.

Sedan han tog över tränarjobbet i Canucks från Travis Green har man vunnit sju raka matcher och klättrat i tabellen.

Ja, nu nosar Vancouver på en slutspelsplats trots den tunga starten, där man kämpade i botten av Pacific division under hösten.

Men det var Ducks som tog ledningen I nattens match. Sam Carrick överlistade Thatcher Demko efter en kontring i slutminuterna av den första perioden, framspelad av Nicolas Deslauriersa och Hampus Lindholm.

Det dröjde till inledningen av den tredje perioden innan Canucks kvitterade och det var Tanner Pearson, som stod för 1-1-målet.

Elias Pettersson poänglös

Elias Pettersson kom till Honda Center och nattens match med en tre matcher lång poängsvit, 2 mål och 1 assist.

Men han lyckades inte överlista en storspelande John Gibson i Anaheimkassen trots tre skott.

Nils Höglander hade sex skott mot Gibson och inte heller han fick hål på Duckskeepern.

Med nattens seger är Vancouver nu bara fyra poäng från en plats ovan slutspelsstrecket i Western conference.

Ducks fick backstjärnan Cam Fowler skadad i den första perioden och tvingades klara sig utan honom under resten av matchen.

Det gav Jacob Larsson chansen att få spela de två avslutande perioderna.

– Det var en rätt usel match, där man kunde se att båda lagen inte hade spelat under en lång tid. Vi kunde knappt träffa målet under de första två perioderna trots ett antal fina chanser, analyserade Duckscoachen Dallas Eakins under sin presskonferens efter matchen.