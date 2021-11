Raymond låg bakom otroliga avgörandet

Med nattens assist är Lucas Raymond uppe i 15 poäng, 6 mål och 9 assist, på sina 16 första matcher i NHL.

Det är ett imponerande facit.

Lägg till detta att Raymond står på +3.

Och leder rookieligan i NHL.

Han var +2 i nattens match och log brett när segermålet låg där i Montrealkassen, väl medveten om att han just missat chansen att bli matchhjälte med sitt backhandskott som smet utanför den vänstra stolpen.

Sargstuds gav avgörandet

Men i stället studsade pucken i kortsargen snett bakom kassen och mot den vänstra tekningscirkeln, där kedjekamraten och lagkaptenen Dylan Larkin blev glatt överraskad över den oväntade målchansen.

Han agerade snabbt och fick i väg ett skott från den förlängda mållinjen, som smet in bakom Sam Montembeault i Canadiens kasse när han försökte hinna med att täcka stolpen.

– Jag försökte bara få i väg pucken mot kassen så snabbt som möjligt, då jag hann se att deras målvakt var ur position, kommenterade Larkin efteråt.

Att Larkin registrerade sin 300:e poäng i NHL med fullträffen gjorde inte firandet på isen mindre.

Montembeault kom in och ersatte Jake Allen under slutsekunderna av den första perioden sedan han kolliderat med just Larkin, som knuffades in i Montrealmålvakten av backen Jeff Petry.