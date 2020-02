Han belönades 2010 också med Hart Trophy, som ligans mest värdefulle spelare medan Daniel fick ta emot NHL-spelarnas eget framröstade MVP-pris, Ted Lindsay Award, 2011.

Lägg till detta var sitt OS-guld (2006) och VM-guld (2013) plus King Clancy Memorial Award tillsammans 2018, som en ”tack-och-adjö-present” från NHL-bossen Gary Bettman för allt de gjort på och utanför isen under 17 säsonger i Vancouver Canucks.

Två pensionerade 39-åriga världsstjärnor, som på onsdag kväll får sina tröjor hissade i taket av Rogers Arena under pompa och ståt.

I en intervju med SportExpressen inför tröjceremonin reflekterar Daniel och Henrik om livet under och efter karriären.

De bor båda kvar i Vancouver med sina familjer, men var hemma och firade jul- och nyårshelgerna hemma i Örnsköldsvik för en dryg månad sedan.

Men någon flytt hem till Sverige är inte aktuell för dagen.

”Danne”: – Jag och min hustru Marinette pratade om att flytta hem under de sista åren av karriären, men just nu nöjer vi oss med att spendera somrarna där hemma och de senaste två åren har vi tagit barnen med oss och firat jul i Övik. Vad som händer framöver vet jag inte. Våra barn går i skolan här i Vancouver och har en massa aktiviteter också vid sidan om, så för dagen är det inte aktuellt.

”Henke”: – Att vi skulle bli kvar här i Kanada för alltid vore dumt att säga. Men jag och min familj är i samma situation som Danne med barnen i skolan här, så om det blir en flytt om två eller tio år är omöjligt att säga.

SEDINARNA HENRIK SEDIN Ålder: 39. Familj: Hustrun Johanna och sönerna Valter, 12, och Harry, 9. Draftad: Nr 3 i första rundan 1999. NHL-matcher: 1330. Mål: 240. Assist: 830. Poäng: 1070. Stanley Cup: 105 matcher, 23 mål, 55 assist, 78 poäng. DANIEL SEDIN Ålder: 39. Familj: Hustrun Marinette, barnen Ronja, 14, Erik, 12 och Anna, 9. Draftad: Nr 2 i första rundan 1999. NHL-matcher: 1306. Mål: 393. Assist: 648. Poäng: 1041. Stanley Cup: 102 matcher, 25 mål, 46 assist, 71 poäng. Visa mer Visa mindre

”Det ska bli både kul och nervöst”

När ni nu tittar tillbaka, gick karriären fortare än ni trodde att den skulle göra?

”Danne”: – Man kan dela upp tiden i Vancouver, de första fem-sex åren här gick långsammare. Mycket var nytt för oss och det gick tungt till och från. De sista 12-13 åren bara flög iväg. Hockeyn gick lättare och vi fick barn, så allt snurrade på.

”Henke”: – När det går bra och man vinner är det roligare att komma till rinken varje dag och pressen från tränarna är mindre. De första fyra åren och de tre sista var tyngre. Men vi höll på hemskt länge, så det är naturligt att det går upp och ned.

Hur reagerade ni när ni hörde att det skulle bli en hel ”Sedin-vecka” i samband med pensioneringen av era tröjor?

”Danne”: – Det är en överväldigande känsla även om veckan innehåller också firandet av andra spelare. Onsdag blir vår stora kväll och jag känner mig så redo man kan vara.

”Henke”: – Det ska bli både kul och nervöst. Men vi har fått vara med i planeringen, så det känns bra. Allt kör i gång på allvar denna måndag. Våra föräldrar Tora och Tommy är här liksom våra bröder Peter och Stefan, plus en massa gäster från Sverige och Nordamerika.

Vilket är bästa minnet från karriären?

”Danne”: – Stanley Cup-finalen 2011, även om den inte slutade som vi ville. Men hela resan genom slutspelet bjöd på en grym känsla både inom laget och för hela staden. OS-guldet i Turin var också fantastiskt stort. Att få vara i ett lag med spelare som var så stora då, som Mats Sundin, Nicklas Lidström, Peter Forsberg och Daniel Alfredsson och vinna är ett minne för livet. Sedan VM-guldet på hemmaplan i Globen 2013, då vi hade en stor roll i laget, kommer jag aldrig att glömma heller.

”Henke”: – Att få vinna ett OS-guld är få förunnat och det där VM-guldet i Stockholm är också speciellt med tanke på att vi kom hem och fick ha en stor del i hur det slutade. Stanley Cup-finalen är bästa NHL-minnet. Att vi inte fick vinna den sjunde matchen är något jag tänker på än i dag.

Ni springer båda maraton, vem är den bättre löparen av er två?

”Danne”: – Vi har båda haft som målsättning att ta oss in under tre timmar och det lyckades jag med i Amsterdam i höstas, då jag kom in på 2.57. Vi sticker ut och springer tre-fyra dagar i veckan. Jag har alltid gillat att springa, det är en skön avkoppling. Vi ska springa maraton i Vancouver i maj och sedan hoppas jag någon gång i framtiden också kunna ställa upp i Stockholm och i Boston.

”Henke”: – Ja, Danne hann före att komma in under tre timmar, men jag ska försöka fixa det i maj i loppet här i Vancouver.

Nästa stora grej kan komma hösten 2021, då ni kan bli invalda i Hockey Hall of Fame och med stor sannolikhet kommer ni in på första försöket?

”Danne”: – Det får vi se, det står några fantastiska spelare i kön för att bli invalda. Så det är ett stort frågetecken. Låt oss ta den här veckan först.

”Henke”: – Oj, det är inte upp till oss. Vi har gjort absolut allt det vi kunde under åren vi spelade och lagt ned all tillgänglig tid vi hade. Så jag är tillfreds med karriären vi haft och vi har vunnit våra medaljer.

Ni har vunnit allt tillsammans, men har du Henke ”bragging rights” med tanke på att du belönades med Hart Trophy ett år?

”Henke”: – Nej, Ted Lindsay Award, som Danne fick året efter, har minst samma status i mina ögon, då det är NHL-spelarnas eget pris. Så det är inte läge för mig att gå omkring och skryta, haha...