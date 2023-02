Under den förra säsongen gjorde Rasmus Dahlin debut i NHL:s All star-lag. Men under den här säsongen fick svensken nobben.

– Jag gissar att fansen vill se forwards. Det är vad det är. Jag åker på semester i stället och kommer att ha det bra, men jag vill så klart vara där. Så går det ibland, sa Dahlin till The Buffalo News.

Men det blir inte någon semester för NHL-backen. Lagkamraten Tage Thompson är skadad. Ersättare blir Rasmus Dahlin som därmed kommer att representera Atlantic Division.

På 49 matcher har Dahlin noterats för 55 poäng under den pågående säsongen.

Elias Pettersson, Linus Ullmark och Erik Karlsson har sedan tidigare var sin plats i All star-laget.