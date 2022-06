Daniel och Henrik Sedin valdes tillsammans med Daniel Alfredsson in i hockeyns Hall of Fame då invalskommittén höll sitt årliga sammanträde under måndagen. Någon som däremot ratades var den ryske före detta storstjärnan Alexander Mogilny, 53.

Det ledde till starka reaktioner.

”Så Alfredsson är ännu en spelare som var bättre än Mogilny? Ja. Okej”, skriver den förre The Athletic reportern Rick Carpiniello på Twitter.

”Upplös kommittén”

Carpiniello får medhåll av journalisten Wyatt Arndt som nu vill att det vidtas åtgärder.

”Seriöst. Upplös och välj en ny kommitté för hockeyns Hall of Fame. Alex Mogilny fortsätter att bli bestulen varje år”, skriver han innan han fortsätter:

”Såklart är det en stor dag för välförtjänta Sedinarna och Luongo och jag gillar inte att vara negativ under positiva stunder. Det är bara att blockaden av Mogilny inte framstår som logiskt för mig och det kommer den aldrig att göra”

TBN Sports Mike Harrington väljer i sin tur att spekulera i anledningen bakom petningen.

”Jag har skrivit det här förut och det bör upprepas: En huvudanledning till att Alexander Mogilny blir petad är för att det finns en känsla av att han inte kommer att delta i några av introduktionsaktiviteterna. Han kom inte till Buffalo 2016 för Greater Buffalo Sports Hall of Fame”, Twittrar han.

Under sin 16 säsonger långa NHL-karriär hann Mogilny med att representera Buffalo Sabres, Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs och New Jersey Devils. Totalt blev det 1032 poäng (473 mål och 559 assist).

Han vann även Stanley Cup med New Jersey säsonngen 1999/2000 och har spelat NHL:s all star-match vid fem tillfällen.

”Att Alexander Mogilny behöver vänta så här länge för att bli invald i Hall of Fame kommer jag aldrig begripa. Han har sifforna. Han har pokalerna. Han hade en galen pik. Han har historian. Han älskas på flera ställen i Kanada (plus i Buffalo, som praktiskt taget är södra Kanada). Jag förstår det inte”, skriver scouten Jeff Veillette.