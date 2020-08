Efter att ha vaktat kassen i det två första mötena med Hurricanes var Henke i nattens match utbytt mot 24-årige Igor Sjesterkin.

Det blev inget vinnande schackdrag.

– Carolina jobbade både hårdare och spelade bättre i alla tre matcherna, så det går inte att skylla det här misslyckandet på målvaktsspelet. Rangersledningen måste klia sig i huvudet hur det kunde gå så här illa. De hade ju besegrat Carolina i alla fyra mötena i grundserien den här säsongen, kommenterade förre NHL-tränaren Mike Milbury.

Hurricanes blev i natt det första laget att ta sig vidare till åttondelsfinalen av de 16 lag som slåss om de åtta platserna.

Man dominerade alla mötena med Rangers och skickade hem dem till New York med dessa siffror:

x 3-2 i premiären i lördags.

x 4-1 i det andra mötet i måndags.

x 4-1 i nattens ”vinna eller försvinna” för Rangers.

Totalt 11-4.

– Fyra mål på tre matcher... Då vinner man ingen serie. Våra målvakter var det sista vi hade problem med. Av nio perioder spelade vi två som var bra och det här var inte alls vad vi hade tänkt oss. Det här gör ont, säger Rangers-tränaren David Quinn efter matchen.

Henrik Lundqvist reserv

Det såg ut som luften gick ur Rangers redan under den första minuten i lördags när Jesper Fast tvingades kasta in handduken efter att ha träffats av en hård kroppstackling på öppen is av förre lagkamraten Brayden Skjei.

Plötsligt uppstod en lucka i andrakedjan, som Rangers aldrig lyckades fylla.

Anfallsstjärnorna Artemi Panarin och Mika Zibanejad lyckades aldrig komma loss.

I en sista desperat försök hade coachen David Quinn återförenat dem i förstakedjan i natt tillsammans med Pavel Buchnevich.

Men inget hjälpte.

Besvikelsen var enorm i Rangersbåset när slutsignalen kom i Scotiabank Arena.

Zibanejad satt med nedböjt huvud lutad mot sargkanten. Henke stirrade ut i tomma intet, där han satt i ett hörn av båset som reserv matchen igenom.

Vad han tänkte kan vi bara gissa oss till.

Han blev varmt omklappad av Carolinaspelarna på isen när lagen tackade varandra traditionsenligt efter avslutad matchserie.

Det rådde ingen tvekan om att mångas tankar kretsade kring Lundqvists framtid.

– Han förtjänar att få avsluta karriären i något lag, som kan ge honom en chans att bli Stanley Cupmästare, sa Mike Milbury.

Kunde inte stoppa Hurricanes förstakedja

Rangers kunde aldrig få något grepp om Hurricanes förstakedja med Sebastian Aho, Andrej Svechnikov och Teuvo Teravainen.

– Det var passande att Aho fastställde slutresultatet med två raka mål, varav det sista i tom kasse och stack kniven i Rangers. Han är bara 23 år, men har gjort sju poäng på de här tre matcherna och Rangers hade inte något motvapen mot honom och hans kedjekamrater, menade Milbury.

Kvällen började annars positivt för Rangers, då Chris Kreider gav laget ledningen tolv sekunder in i den andra perioden.

Glädjen blev dock kortvarig. Teravainen kvitterade tre minuter senare och sedan tog man definitivt över i den sista perioden med tre mål.

Carolinacoachen Rod Brind´Amour överraskade med att ställa James Reimer i kassen efter två raka vinster med Petr Mrazek mellan stolparna.

Reimer vann målvaktsduellen med Sjesterkin efter att ha stoppat 37 skott och utnämndes till banans bäste spelare.

