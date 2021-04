LOS ANGELES. Ett nytt hattrick, det tredje för säsongen och det sjunde under NHL-karriären.

Mika Zibanejad, 28, gjorde det igen.

Med sina tre mål lyfte han New York Rangers till en 6-3-seger över Buffalo Sabres natten till måndagen, svensk tid, och nu finns det hopp igen om en plats ovan slutspelsstrecket.

– Jag har förmodligen gjort bättre matcher där jag inte lyckats få till tre mål eller poäng, men idag verkade det som pucken gick in hur jag än bar mig åt. Jag hade bara att skjuta och be till gud att pucken skulle gå in, sa Mika till nhl.com efteråt.