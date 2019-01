Men 2-1-målet, som kom efter drygt fem minuter av den andra perioden räckte inte för att Canucks skulle ta poäng den här kvällen hemma i Rogers Arena.

Hurricanes kom tillbaka och vann matchen med 5_2.

Man hämtade upp 1-2 till 5-2 under mittenperioden.

– En av de värsta perioderna vi sett Canucks prestera den här säsongen, sågade Iain MacIntyre, expertkommentator hos Sportsnet.

Han fick medhåll av Chris Higgins.

– Vancouver kom ut till den andra perioden utan energi och gnista. Det är sådant som händer, ibland går hela laget in i väggen. De har nu sju lediga dagar att vila upp sig på innan det är dags för samling igen.

Oron: Pettersson haltade av isen

Petterssons assist var hans 22:a den här säsongen. Han har gjort 6 poäng, 4 mål och 2 assist, på de fyra senaste matcherna och har totalt samlat ihop 45 poäng, 23 mål och 22 assist, på 40 matcher i NHL.

Hans +14 är också en imponerande siffra för en rookie i ligan.

Vid ett tillfälle i den andra perioden fick Elias en hård crosschecking i ryggen av Carolinamålvakten Alex Nedeljkovic och haltade ut till båset.

Men Elias var tillbaka på isen i nästa byte.

Han träffades också av ett skott på insidan av ena benet senare i matchen, men inte heller det såg ut att bekymra honom alltför mycket.

Pettersson åker under torsdagen till San Jose, där han är Vancouvers representant under lördagens All Starmatch.

Antoine Roussel fick matchstraff

Den sista perioden blev en stökig avslutning på matchen, där en onödig armbåge från gästernas Nino Niederreiter mot huvudet på Antoine Roussel efter en tekning satte i gång ett gruff, som slutade med matchstraff för Roussel.

Kort senare utdelade Andrej Svechnikov en hård tackling i full fart mot Canucksbacken Erik Gudbranson, som slutade med ett bråk på öppen is.

Men när Gudbranson jagade ifatt Svechnikov hoppade veteranen Justin Faulk in och skyddade sin rookie.

Svechnikov fick två minuter för boarding.

Poängbäst på banan var finländaren Teuvo Teravainen med ett mål och två assist. Priset som matchens lirare gick till tvåmålsskytten Niederreiter.

Jacob Markström vaktade Vancouvers kasse och svarade för 29 räddningar.

LÄS MER: Lagkamraterna avslöjar: Så var det att spela med Lidström, ”Foppa” och Sundin (PREMIUM)