Petterson stor hjälte: – efter drama: ”Sjukaste”

Det blev en svängig och målrik tillställning i Rogers Arena i Vancouver, där allt gick snett för hemmalaget under den första perioden.

Målvakten Spencer Martin blev utbytt efter drygt 16 minuter efter att ha släppt in fyra mål på nio skott.

Vancouver kom tillbaka i den andra perioden med två mål och fortsatte upphämtningen i den tredje perioden med tre tidiga mål.

Men 5-4-ledningen stod sig inte. Canadiens kvitterade till 5-5 och tog sedan ledningen efter ett självmål av Vancouvers backstjärna Quinn Hughes.

Med en 6-5-ledning när bara en och en halv minut återstod trodde alla att matchen var avgjord.

Men Montrealbacken Jonathan Kovacevic drog på sig en utvisning för tripping och Vancouver kunde kvittera genom Andrej Kuzmenko.

Elias Pettersson hjälte

Det målrika dramat gick till förlängning och där slet Elias Pettersson åt sig pucken sedan Matheson ramlat i egen zon efter att ha träffats av ett slag från Petterssons klubba utan att domarna blåste för något regelbrott.

Elias satte fart utifrån högerkanten och lade in pucken under Montembeault sedan svensken snabbt tagit sig in framför kassen utan att bli uppvaktad av någon motståndare.

– Det var riktigt starkt av laget att komma tillbaka efter de första perioderna. Men å andra sidan borde vi aldrig ha låtit de första perioderna hända, säger Elias Pettersson till Sportsnet efter matchen.

– Det är ingen hemlighet att vi gett bort flera matcher när vi har varit i ledning, så förhoppningsvis kan vi bygga på det här framåt.

Pettersson toppar nu Canucks interna poängliga på 32 poäng, 12 mål och 20 assist, efter 26 spelade matcher.

Carey Price kritiseras för bild

Alla målen var inte den enda snackisen från mötet mellan Vancouver och Montreal.

Montreals skadade målvaktsstjärna Carey Price sågades tidigare under måndagen för ett inlägg på sociala medier i en debatt om restriktioner kring skjutvapen i Kanada enligt ett nytt lagförslag.

Price poserade med ett jaktvapen i ett inlägg som stöd för en lobbygrupp, The Canadian Coalition for Firearm Rights (CCFR).

”Jag älskar min familj, jag älskar mitt land och jag bryr mig om mina grannar. Jag är inte kriminell eller ett hot mot samhället. Vad premiärminister Justin Trudeau försöker göra är orättvist. Jag stöder kravet från CCFR om att få behålla mina jaktvapen,” skrev Price.

CCFR erbjöd en rabattkupong om tio procent med koden ”POLY” till alla som handlade via organisationens hemsida.

Den koden upprörde många med tanke på vad som kallats för ”The Polytechnique Massacre”, som inträffade den 6 december 1989 och krävde 14 kvinnliga studenters liv och skadade ytterligare 13 den dagen.

Montreal ber om ursäkt

Montreal Canadiens ägare och ledning var snabbt ute och bad om ursäkt för Carey Prices inlägg, där målvaktstjärnan framträdde också på bild med ett jaktvapen i handen.

Själv kom Carey Price med en kommuniké, där han uppgav att han inte var medveten om massakern eller den kommande årsdagen av tragedin.

En av de överlevande från skjutningen, Nathalie Provost, gick igår ut och kritiserade hårt CCFR för att man visat otroligt brist på omdöme med lanseringen av rabattkupongen med texten ”POLY”.

Carey Price meddelade senare att han inte heller gav sitt stöd till utformningen av rabattkupongen. På Instagram skrev Price att han bara reagerade i protest mot det lagförslag som har det omdiskuterade tillägget C-21.

”Mina åsikter är mina egna och jag står för dem. Enda anledningen till att jag tar upp frågan nu är att jag inte vill vara respektlös mot någon”, skriver Carey Price.