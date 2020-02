Wayne Gretzkys ord efter ”Ovies” otroliga milstople

Knappt fem minuter in i tredje perioden borta mot New Jersey small det till.

Ovetjkin stod för ovanlighetens skull vid högra tekningscirkeln, i stället för hans vanliga läge vid vänstra, när Jevgenij Kuznetsov passade från bakom mållinjen.

Slagskottet var otagbart för Mackenzie Blackwood i New Jersey-målet och det historiska målet var ett faktum – och ett jättejubel bröt ut bland Capsspelarna.

Drömnivån har varit en snackis under NHL-säsongen och under en niomatcherssvit från januari in i februari hade Ovetjkin ett furiöst måltempo och satte 16 mål, däribland tre hattrick.

Sen, då han stod på 698 mål, kom en tuff måltorka som varade två veckor. Men den släppte hemma mot Montreal under natten mot fredag, och under matchen i Newark kom så det 700:e.

– Det betyder mycket. Det är inte många spelare som har lyckats med det, så är det kul att vara i det sällskapet, säger Ovetjkin till NBC efter matchen.

Gretzkys ord efter rekordet

Sedan får han frågan om vad framspelare som Kuznetsov och Nicklas Bäckström betytt för honom.

– Det betyder mycket. Men det är inte bara de, det är hela laget, under alla de här åren. De har behandlat mig som en del av familjen. Och organisationen och fansen. Utan alla dem hade jag inte nått den här milstolpen.

Ovetjkin, 34, är näst yngsta spelare att nå 700-målsplatån efter Gretzky (som gjorde det när han var 29!), men ett tecken på Ovetjkins jämna och höga måltakt är att han är den som varit snabbast från 600 till 700 – han behövde bara 154 matcher. Gretzky hade redan slagit av på takten då och behövde 169 matcher.

”The great one” tror nu att rekordet på 894 mål är inom räckhåll.

– Jag är väldigt stolt över vad jag gjorde, och det är väldigt svårt att göra det han gör nu. Men jag tvivlar inte en sekund på att han har en riktig chans att klara av det. Man behöver två saker: Man behöver hålla sig frisk, och det har han gjort under sin karriär. Han spelar tufft och klarar sig från skador. För det andra behöver man spela i ett bra lag, och det gör han, säger Gretzky enligt NHL.com.

Matchen i New Jersey förlorade dock Washington med 3–2.