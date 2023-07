Det stormar som bekant runt NHL-stjärnan Evander Kane med jämna (och ojämna) mellanrum, det är sedan gammalt.

Säsongen 21/22 stängdes han bland annat av 21 matcher för att ha brutit mot ligans covid 19-reglemente. Då blev det bara spel i 43 grundseriematcher för Edmonton.

Den gångna säsongen blev det ungefär lika många spelade, 41 i grundserien och 12 i slutspelet. Då med 28 respektive fem gjorda poäng.

Han avslutade sedermera säsongen med ett ordbråk i slutspelsserien mot de blivande Stanley Cup-mästarna Vegas Golden Knights. Detta efter en stökig situation med motståndaren Keegan Kolesar som han sedan gick hårt åt i en intervju.

Evander Kane gjorde både mål och assist

Kane sade då:

– Folk blir påhoppade bakifrån och får huvudlås. Men ska man hålla på så... ibland måste du ”fuck around and find out”. Det är sådant som händer, sade Kane efter den andra matchen i serien mellan lagen.

Men Kane verkar inte ligga på latsidan under sommaren.

Han har nämligen synts göra matcher i den lokala sommarserien i Edmonton, CC REC Hockey League & Edmonton Recreational Hockey League.

Där representerar han ett lag inspirerat av Philadelphia Flyers i form av ett gäng som kallar sig ”Broadstreet Bullies”, något som snappats upp i sociala medier och fångats på bild.

Men det som får mest uppmärksamhet är inte att Kane spelar (och gjorde ett par mål i mötet med ”Dynamo” här om dagen) i sig. Utan namnet han verkar ha registrerat sig under: Fa Afo.

Det är ju så klart en passning till händelsen med Kolesar under våren och ”Fuck Around and Find Out”-citatet.

