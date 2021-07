”Outstanding – vann på grund av honom”

Det var ett helt annat Montreal Canadiens som ut på isen i Amalie Arena i natt jämfört med hur man uppträdde i den första finalmatchen, som Tampa Bay vann med 5-1.

– Det känns bra när jag är ute på isen. Och skönt att vi fick in ett mål i powerplay även om det inte var världens snyggaste fullträff. Men jag tycker att vi tryckte ner dem i de powerplay vi hade. Jag är absolut nöjd med min insats, säger Erik Gustafsson.

Men några udda och spektakulära mål avgjorde den här matchen.

Blake Coleman kastade sig raklång och petade in 2-1 med tre tiondels sekund kvar av den andra perioden.

Och Ondrej Palat stängde matchen med fyra minuter kvar av den sista perioden sedan Montrealbacken Joel Edmundson slarvigt passat pucken bakom ryggen bakom den egna kassen utan att riktigt veta var backpartnern Jeff Petry befann sig.

Palat fångade upp pucken och skickade in den på kassen från en position ute till vänster längs den förlängda mållinjen och kunde till sin glädje se den försvinna in över mållinjen via målvakten Carey Prices högra skridskoskena.

– En grym förlust för Montrealspelarna, då man gjorde i stort sett allt rätt. Man pressade och stressade Tampaförsvaret till misstag, man skapade fina målchanser, men Vasilevskij stod i vägen för i princip allt, sa förre NHL-coachen Pierre McGuire under eftersnacket hos NBC Sports.

– Utan Vasilevskijs storspel hade Montreal vunnit den här matchen med flera mål. Han var outstanding.

Vändningen för Nick Suzuki

Banans bäste utespelare var Montrealforwarden Nick Suzuki, som svarade för 1-1-målet i powerplay och hade nio skott på mål.

Han blev hårt kritiserad efter förlusten i premiären när han och kedjekamraterna Cole Caufield och Tyler Toffoli alla var -3.

– Vi kom tillbaka starkt ikväll, men borde ha gjort fler mål. Det är vad som krävs för att besegra motståndare av den här klassen, sa Suzuki på presskonferensen efteråt.

Veteranen Corey Perry, som vann Stanley Cup med Anaheim 2007, såg optimistiskt på fortsättningen även om Tampa Bay leder med 2-0 i matcher.

– Det är så sjukt små marginaler i sådana här finalmatcher. De hade turen med sig och fick ett ledningsmål i den sista sekunden av den andra perioden, men det kändes som vi hade pucken mest hela kvällen. Skillnaden mellan lagen var minimal. Fortsätter vi att spela så här i de nästa två mötena hemma i Montreal kommer studsarna att gå vår väg, menade Perry.

”Tampa kan tacka sin målvakt”

Även om man vann och skaffade sig ett bra läge inför fortsättningen med 2-0 i matcher, så var det inte speciellt uppåt hos stjärnorna i Tampa Bay.

– Det här var vår sämsta match i slutspelet. Vi måste spela bättre på fredag i Montreal, menade Tyler Johnson när han intervjuades i tv direkt efter slutsignalen.

Lightning tre stora anfallsstjärnor, Nikita Kutjerov, Steven Stamkos och Brayden Point, lämnade alla isen utan att hamna i poängprotokollet.

Svenskkollen, då?

Jo, Victor Hedman var +1 med ett skott på mål och fyra täckta skott under 28 byten och 25.32 minuter på isen.

Montreals Erik Gustafsson hade också ett skott på mål och var inne på isen i det powerplay, där Nick Suzuki gjorde 1-1-målet.

Han hade mest istid i powerplay av backarna i laget (2.05 minuter) och gjorde totalt 15 byten med 10.30 minuters istid.

Match nummer tre i finalserien äger rum i Bell Centre natten till lördag, svensk tid.

– Spelar Montreal lika bra som ikväll har man alla chanser att vinna nästa möte. Tampa kan helt och hållet tacka sin målvakt för den här segern, summerade Keith Jones i tv-studion hos NBC Sports.