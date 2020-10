”Otroligt tufft – som att tappa en familjemedlem”

Henrik Lundqvist har varit New York Rangers trogen under hela sin NHL-karriär. Efter 15 år mellan stolparna i Rangers har svensken uppnått ikonstatus på Madison Square Garden.

Den gångna säsongen har Lundqvist dock fått mindre speltid och det började tidigt talas om att den gångna säsongen kunde bli svenskens sista i New York.

Efter säsongen valde också Rangers att köpa ut Lundqvist från sitt kontrakt.

”Påminner om att tappa en nära vän”

Lundqvist har haft som dröm att avsluta karriären i Rangers. I en intervju med SVT berättar han nu känslorna kring att lämna laget.

– Det tog några månader i våras kan jag säga. Det var otroligt tufft, det ska jag inte sticka under stol med. Det var en period där jag fick jobba med mina tankar. Det påminner om att tappa en familjemedlem eller en nära vän, det blir ett sorgearbete. Så var det faktiskt för mig, ett sorgearbete, säger han till SVT.

Kände sig inte klar med hockeyn

Lundqvist förklarar att han fortfarande älskar att spela hockey och att han i dag bara känner tacksamhet mot New York Rangers. Samtidig är den stora drivkraften fortfarande att vinna Stanley Cup – och svensken håller drömmen om den åtråvärda pokalen vid liv. Lundqvist skrev under fredagen på för Washington Capitals, som vann Stanley Cup så sent som 2017/18.

– När de (New York Rangers) sa att de ville gå vidare kände jag ”men jag vill spela mer”. Jag vill kämpa, jag vill försöka vinna. Då måste man försöka se sig själv i ett annat lags tröja, säger Lundqvist i SVT.

