Bill Peters rasistiska kommentarer från tiden i AHL-laget Rockford Icehogs var varit den hetaste snackisen i NHL under de senaste dagarna.

En händelse i IceHogs omklädningsrum under säsongen 2009-10 kom till dagen sedan den utsatte spelaren, Akim Aliu, skrivit om vad som hände på twitter under måndagskvällen när Calgary gästade Pittsburgh.

När Flames general manager Bad Treviling fick höra om beskyllningarna stängde han omedelbart av Peters i väntan på resultatet av en intern utredning.

Laget flög vidare till Buffalo och onsdagens match där, men Peters fick under gårdagen flyga hem till Calgary och inte coacha laget under mötet med Sabres.

Peters skrev ett brev till Treliving i natt, svensk tid, som blev publicerat under matchen mot Buffalo, där han ber om ursäkt för sina kommentarer under tiden i AHL.

”Det är en allvarlig fråga”

Peters skriver att han omedelbart var ångerfull efter sitt utbrott i omklädningsrummet om valet av musik som Aliu stod för och att han snabbt bad om ursäkt för vad han hade sagt.

Aliu fick stöd av flera lagkamrater från tiden i Rockford att Peters hade sagt vad han beskylldes för.

Under onsdagen framkom också uppgifter om att Bill Peters under sin tid som tränare i NHL-laget Carolina Hurricanes hade fysiskt gett sig på några av sina egna spelare i båset med sparkar när de satt på bänken under matcher.

Frågan är nu vad som händer med Peters, som har två år kvar på sitt kontrakt med Calgary Flames.

General managern Brad Treliving sa så här efter nattens match i Buffalo:

– Jag har tagit emot Bills brev och vi vill inte fatta några förhastade beslut. Det här är en allvarlig fråga, som kräver att vi fattar ett riktigt beslut.

Allt talar för att Bill Peters coachat sin sista match i Calgary. Att Flames ägare och klubbledning nu förhandlar med tränarens ombud för att lösa kontraktsfrågan innan han får sparken eller avgår självmant.

Elias Lindholm: ”Jobbiga dagar”

Vem som i så fall tar över tränarjobbet är oklart, men Geoff Ward gjorde ett bra jobb när han hoppade in i natt.

Elias Lindholm, som bjöd på en fräckis när han avancerade med pucken från en position bakom kassen och med en backhand kunde överlista Linus Ullmark i Sabreskassen, säger så här om lagets insats:

– Det har varit jobbiga dagar och mycket för oss att hantera, men vi har en stark grupp och lät oss inte påverkas så mycket av allt annat. Vi försökte hålla fokus på vad vi skulle göra på isen.

Lindholm utnämndes till matchens lirare. Fullträffen var hans 12:e den här säsongen. Han är Flames bäste målskytt så här långt.

Mikael Backlund hade en assist.

Victor Olofsson gjorde ett av hemmalagets mål, hans nionde fullträff i höst. Rasmus Asplund antecknades för en målgivande passning, vilket var hans första poäng i NHL.