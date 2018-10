Tillsammans med centerforwarden Ryan Johansen utgör Firma Arvidsson & Forsberg en av NHL:s bästa kedjor i höst.

Viktors kvittering till 2-2 i den andra perioden kom efter det att han just hade hoppat in på isen under ett flygande byte.

LÄS MER: Sju svenskar slåss i skytteligans topp

Turris hittade svensken med en passning snett bakåt samtidigt som Arvidsson stormade in över den offensiva blå linjen.

Viktor klippte till direkt med ett slagskott.

Forsbergs fullträff kom i power play i den tredje perioden. Han fick en crosspassning från Johansen och sköt ett direktskott från den vänstra tekningscirkeln som var otagbart.

Nashville är NHL:s bästa lag

Viktor Arvidsson har nu gjort fyra mål och fem poäng på de tre senaste matcherna.

Filip har hittat rätt fyra gånger på de fem senaste matcherna och toppar Predators interna poängliga efter tio omgångar på 11 poäng.

LÄS MER: Experterna: Forsberg kan nå drömgränsen

Arvidsson skuggar på 10 poäng.

Mattias Ekholm var den som spelade fram Turris till segermålet i förlängningen.

Nashville är ligans bästa lag så här långt med 16 poäng, åtta vinster och två förluster efter tio omgångar.