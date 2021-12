Nytt jätteavtal mellan Sverige och NHL nära

Det förslag som ligger på bordet och väntar på några justeringar sträcker sig över fyra år med ytterligare fyra optionsår. Totalt åtta år, alltså.

På grund av pandemin har den här uppgörelsen legat på is under två år och man har låtit det gällande avtalet löpa vidare.

Men om allt klaffar och båda parter sätter namnteckningarna under den nya uppgörelsen i samband med All Starmatchen i Las Vegas i februari, så kickar avtalet in.

Från NHL:s sida har förhandlingarna skötts av Deputy Commissioner Bill Daly och en stab av sju personer från ligans kontor i New York och Toronto.

Den svenska tvåmannadelegationen träffade också NHL-bossen Gary Bettman under veckans besök på ligans nya högkvarter på Manhattan i New York, men han satt inte med under onsdagens maratonmöte.

Peter Forsberg vill inte avslöja alla detaljerna i uppgörelsen, men klart står att ersättningen per spelare som lämnar Sverige för NHL går upp med 15-20 procent.

– Ja, det blir mer pengar, bekräftar Forsberg.

Ökar med 15-20 procent

Enligt SportExpressens beräkningar kan det handla om drygt 380 00 dollar per spelare under det nya avtalet.

Med tanke på det nya avtalets längd handlar det om hundratals miljoner kronor till svensk hockey.

Parterna diskuterade också planerna på ett nytt World Cup.

– Vi har poängterat att vi från svensk sida vill vara med i förhandlingarna inför den turneringen framöver. Förra gången var det bara Internationella Ishockeyförbundet, som fick sitta med. World Cup är ett lyckat koncept, men vi vill ha sex eller åtta länder med och inga Team Europe eller Team North America, fortsätter Forsberg.

Senaste gången World Cup arrangerades var 2016 och då spelades alla matcherna i Toronto. Av hänsyn till OS-schemat, så är 2024 ett tänkbart år för nästa World Cup.

Från svensk sidan framfördes också önskemål om att NHL-klubbarna ska släppa alla uttagna spelare till junior-VM under två veckor.

– De lyssnade till våra tankar, men det är en fråga som klubbarna i NHL styr över och inte ligan centralt. Men vi tycker att de bästa juniorerna i världen ska vara med, det skulle höja turneringens status ytterligare.

Förslaget: Combine i Europa

Ett annat svenskt förslag är att man håller ett Combine i Europa för de europeiska spelarna, vilket NHL-ledningen tyckte lät intressant.

Bättre kontakter mellan de svenska SHL-lagens sportchefer och NHL-klubbarnas general managers för mer direkta diskussioner om utbildningen och matchningen av de unga spelarna som är draftade är också ett önskemål.

Reglerna för hur ersättningen ska hanteras för svenska spelare som gått till AHL innan de når NHL var också uppe under veckans möten i New York.

– Vi känner stor tillförsikt över samtalen. Det var en diger agenda, men känslan är att de lyssnar och tar till sig våra förslag och krav, avslutar Peter Forsberg.

Från NHL:s sida ska man nu ta upp innehållet i det nya avtalet med svensk hockey under det möte man har med Board of Governors i december.