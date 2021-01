Nytt hopp för att få NHL-spelare till VM

Tre Kronors förbundskapten, Johan Garpenlöv, hoppas också få se ett proffsförstärkt svenskt landslag i hockey-VM.

– Det finns ju den möjligheten. Av vad jag hört har NHL inte sagt nej, säger Tre Kronors förbundskapten, Johan Garpenlöv.

Spelprogrammet i NHL är annorlunda i vinter på grund av pandemin.

Seriepremiären ägde inte rum förrän den 13 januari, men grundserien är bantad från 82 till 56 omgångar.

Den 8 maj är satt som datum för sista omgången i grundserien, vilket är i stort sett en månad senare än vanligt.

Det gjorde att spekulationerna i höstas var att inga NHL-spelare skulle bli aktuella för VM i vår.

Men VM är också försenat och är nu tänkt att starta först den 21 maj.

Även om NHL kommer att behöva stoppa in några uppskjutna matcher på grund av covid-19 tidigare under säsongen, så ser det ut att finnas utrymme för att kalla in NHL-spelare till VM från de lag som missat slutspelet om Stanley Cup.

– Vi har inte fått några definitiva besked, men av vad jag förstår finns nu möjligheten att få med NHL-spelare som det ser ut. Men mycket kan ändras under resans gång, så vi får ta det dag för dag, säger Johan Garpenlöv.

Avgörande faktorer för NHL-spelare i VM

Han pekar på några avgörande faktorer:

x Slutar grundserien i NHL i tid?

x Vilka restriktioner kommer att gälla på grund av pandemin?

x Vilka spelare kan bli tillgängliga?

Några resor till Nordamerika för att scouta spelare är inte planerade just nu med tanke på covid-krisen.

– Nej, vi följer våra spelare i USA och Kanada via matcherna på tv och video. Vi har bra koll på killarna sedan tidigare, så det är inget stort problem, menar Garpenlöv.

Peter Forsberg anser att situationen klarnat lite sedan i höstas.

– Då visste man inte när NHL skulle komma i gång och om man skulle spela långt in i juli. Nu vet vi lite bättre kring vilka datum som gället, så i min värld är det helt solkart att de killar som är friska och vill åka kan komma till VM.

När nu Belarus är borta som arrangör för den ena spelgruppen, så finns inte det hindret längre heller.

Nu kan den gruppen hamna i Bratislava, Slovakien, eller Herning, Danmark, enligt uppgift.