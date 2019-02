Han kom till New York i en trejd från Ottawa i juli 2016.

Zibanejad och en andrarunda i draften för Derick Brassard och en sjunderunda.

Den spelaraffären har blivit guld värd för Rangers. Brassard har flyttat runt efter en kort sejour i Senators medan Zibanejad tagit jättesteg och blivit en nyckelspelare i Henrik Lundqvists klubb.

Han är lagets poängkung i vinter.

– Jag kanske körde fast lite i Ottawa, men är ändå tacksam gentemot Senators, då de draftade mig. Det går inte att jämföra vilken spelare jag var när jag lämnade Ottawa för då var jag bara 23 år. Till våren fyller jag 26 år.

Foto: JULIO CORTEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

”Stolt över att vara förstecenter i Rangers”

Mika för befälet över Rangers förstalina med Mats Zuccarello och Chris Kreider på kanterna.

– Klart att jag är stolt över att vara förstecenter i en klubb som Rangers. Jag är otroligt tacksam över att få spela här och det förtroende jag fått.

Vad ligger bakom lyftet i din karriär de senaste åren?

– Jag förbereder mig bättre under somrarna när det gäller uppbyggnadsträningen, kosten och sömnen. Jag förstår vikten av allt det där nu.

Foto: KOSTAS LYMPEROPOULOS/CSM/REX / KOSTAS LYMPEROPOULOS/CSM/REX/IBL REX FEATURES

Du åkte hem till Sverige under All Staruppehållet härom veckan?

– Ja, jag kunde vara hemma i Stockholm under fem hela dagar, så det var värt den långa resan. Jag behövde breaket och åkte hellre hem för att kunna träffa familj och vänner än ligga på en strand i Mexiko.

Du gillar musik, hinner du gå på klubbar i New York?

– Nej, det blir mest Spotify och koll den vägen på all ny musik som kommer hela tiden. Men jag har sett Drake och Kanye West i Madison Square Garden och det var två bra konserter. Båda var väldigt coola att se.

Mika Zibanejad är god vän med Mats Zuccarello

Du och Mats Zuccarello har blivit nära vänner, vad gör ni när ni umgås på Manhattan?

– Vi käkar tillsammans matchdagar och snackar mycket under träningar och samlingar. Annars blir det mest att vi hänger ihop under bortaresorna. Mats har flickvän här i New York, så vi ses mest i samband med hockeyn när vi är i New York.

Det går rykten om att Zucca kan bli trejdad nu före deadline den 25 februari, är du orolig över att förlora honom?

– Det vore trist om det skulle hända, då vi spelar så bra ihop. Men sådan är den här branschen.

Du toppar Rangers interna poängliga, hur viktigt är självförtroendet just nu?

– Det betyder oerhört mycket. Gör du poäng i några matcher i rad vågar du utmana mer. Men jag ger Zucca och Kreider massor av credit för mina framgångar, säger Mika.

Mika Zibanejad har gjort 53 poäng, 22 mål och 21 assist, på 54 matcher den här säsongen.