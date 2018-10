Matthews, som toppar Torontos interna poängloga på 16 poäng, 10 mål och 6 assist, efter elva omgångar, drabbades av en axelskada tidigt i den andra perioden i nattens hemmamöte med Winnipeg.

Jetsbacken Jacob Trouba tacklade Matthews axel mot axel nära gästernas kasse och smällen såg ut att ta illa.

Torontos stjärncenter grimaserade av smärta, böjde sig ner och åkte ut till spelarbåset. Han fortsatte direkt vidare till omklädningsrummet och återkom inte i matchen.

Oklart hur allvarlig Auston Matthews skada är

Av tv-bilderna att döma verkade det vara Matthews vänstra axel, som tog den värsta smällen.

Någon utvisning utdömdes inte, tacklingen ansågs inte vara regelvidrig.

Det var i morse, svensk tid,. oklart hur allvarligt skadad Matthews är.

Enligt Torontotränaren Mike Babcock rör det sig inte om samma axel, som tvingade Matthews att missa tio matcher under den förra säsongen.

- Maple Leafs uppger att man ska gå ut med mer information om Matthews skada under söndagen, men klart är att han inte spelar måndagens match, sa Elliotte Friedman under en senare sändning från Hockey Night in Canada.

Auston Matthews har varit en av NHL:s bästa spelare denna höst, även om det har gått tyngre de senaste matcherna. Foto: NATHAN DENETTE / AP TT NYHETSBYRÅN

Winnipeg var i ledning med 1-0 när Matthews skadades, men hans lagkamrater lyckades samla sig och vända 0-2 senare i mittenperioden till en 3-2-seger.

- Torontos djup på centersidan betalade sig. Nu kunde man flytta upp Nazem Kadri på Matthews plats i kedjan med Mitch Marner. Duon låg bakom två av målen, sa Kypreos.

Den optimism om en uppgörelse mellan William Nylander och Maple Leafs som fanns för en vecka sedan har försvunnit.

Då talades det om en kompromiss kring ett kortare kontrakt över två-tre år.

- Nu måste något hända. Många andra NHL-klubbar har anmält sitt intresse för Nylander och trycker på, uppgav Kypreos.

Kings erbjuder Alec Martinez för Nylander

LA Kings har haft stora problem med anfallsspelet och målskyttet i höst och uppgifter i nordamerikanska media har sagt att man kan vara berett att ge upp stjärnbacken Alec Martinez för att få Nylander.

Carolina har en stark backuppsättning och där har det ryktas att någon ur trion Jacob Slavin, Brett Pesce och Justin Faulk skulle kunna vara tillgänglig i en bytesaffär med Toronto för att få Nylander.

Men skulle Auston Matthews skada vara allvarlig och tvinga honom till en längre vila kan Toronto känna sig tvingad att snabbt få in William i laget igen.

- Matthews hade en axelskada förra säsongen och har haft en tidigare axelskada under juniortiden också. Det är lite oroväckande, sa Nick Kypreos.

Segermålet i nattens match stod finländaren Kasperi Kapanen för med knappt tre minuter kvar, framspelad av John Tavares och Zach Hyman.