Med nattens två assist befäste Erik Karlsson sin ställning i toppen av backarnas poängliga.

Han leder på 64 poäng, 15 mål och 49 assist, efter 49 spelade matcher.

Håller han det här tempot säsongen ut och klarar sig undan skador slutar EK65 på 107 poäng, vilket vore sensationellt.

Och en av de högsta poängsummorna från en back i modern tid.

Hans 64 poäng ger honom en 7:e plats i hela NHL:s poängliga.

Sharks var i underläge två gånger i natt. Timo Meier kvitterade till 1-1 och Logan Couture stod för 2-2-målet i slutsekunderna av den andra perioden.

Båda gångerna på framspelningar från Karlsson.

Vid Meiers mål skickade svensken in en skottspassning från den högra tekningscirkeln, som lagkamraten först missade att styra in, men lyckades få tag i pucken och kunde runda kassen för att peta in den köksvägen.

Tre raka förluster på turnén

Coutures fullträff kom på en retur sedan Erik hade skjutit två gånger och returen från Detroitmålvakten Ville Husso till slut hamnade långt ute till höger längs den förlängda mållinjen.

Där stod Couture och skickade in pucken ur liten vinkel.

Sharks är ute på en fem matcher lång turné och har inlett den med tre raka förluster. Man föll med 0-4 i Boston i lördags.

– Det här var definitivt en förbättring även om vi inte gjorde någon jättebra match, sa coachen David Quinn efteråt.

För Erik Karlsson är Detroit någon av en favoritmotståndare. Han har gjort 28 poäng, 6 mål och 22 assist, på 28 matcher mot Red Wings.

Red Wings mål under ordinarie matchtid gjordes av Adam Erne och Michael Rasmussen.