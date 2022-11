Han kom till Dallas från New York Rangers inför den här säsongen och har fått stort förtroende från coachen Peter DeBoer.

Lundkvist har spelat lagets alla 17 matcher och hade inför nattens bortamöte med Florida svarat för fyra assist.

Nu kom alltså det första målet i höst – han gjorde ett mål under rookiesäsongen i Rangers – och det var en höjdare han levererade.

Lundkvist avancerade från höger till vänster strax innanför den offensiva blå linjen, rundade Panthersforwarden Ryan Lomberg och skar sedan in förbi Sam Reinhart vid den vänstra tekningscirkeln och gick på kassen.

Snett framför den vänstra stolpen flyttade Nils över pucken från backhand till forehand och flippade upp den i nättaket.

Nils Lundkvist tog en sväng bakom målburen samtidigt som han körde upp näven i luften och firade det vackra målet innan lagkamraterna kom fram och gratulerade.

Innan den första perioden var över hade Dallas skaffat sig en 4-0-ledning.

Men Florida kom tillbaka starkt under mittenperioden med tre mål.

Blev plötsligt match igen

Starsmålvakten Scott Wedgewood skadade sig efter drygt fyra minuter och blev liggandes på isen i målgården utan att kunna röra sig. Så småningom rullades han ut på bår och reserven Jake Oettinger kom in.

Florida bytte också in sin reserv i kassen, det skedde redan inför den andra perioden när Spencer Knight tog över målvaktsjobbet från Sergej Bobrovskij som släppte in fyra mål på elva skott under de första tjugo minuterna.

När Matthew Tkachuk reducerade till 4-5 med sex minuter kvar blev det plötsligt match av tillställningen.

Men Ty Dellandrea kunde göra 6-4 i tom kasse med 18 sekunder kvar och Dallas lämnade östra Florida med två poäng.

Man har spelat elva av de första 17 matcherna på bortaplan, så det här var en bra avslutning på den tre matcher långa turnén.

– Det ska verkligen bli skönt att få spela hemma nu. Vi har varit mycket på roaden nu, säger Nils Lundkvist.

Dallas toppar tabellen för Central division före Winnipeg och Colorado.