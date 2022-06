Centern Nils Åman spelade under den gångna säsongen 51 matcher för Leksand. Inför den kommande säsongen väntar en flytt över Atlanten för 22-åringen. Under tisdagskvällen meddelade Vancouver Canucks att de skrivit ett ingångskontrakt med Åman.

– Nils är en smart hockeyspelare som spelar med fart och har en stark arbetsmoral, säger den svenske general managern Patrick Allvin till klubbens hemsida och fortsätter.

– Han har ett bra tvåvägsspel och vi ser fram emot att se hans fortsatta utveckling.

I Vancouver blir han lagkamrat med Elias Pettersson, Nils Höglander och Oliver Ekman-Larsson.

NHL-kontraktet är den andra drömmen på kort tid som slår in för Åman som tidigare under våren fick representera Sverige under VM i Finland.

Åman draftades i den sjätte rundan av Colorado 2020.

VM-tugg: ”Tyckte först att det såg löjligt och märkligt ut”