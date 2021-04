NHL-svenskens mardröm – karriären kan vara över

LOS ANGELES. Den skadade vänstra axeln är opererad och Oscar Klefbom, 27, har påbörjat rehabiliteringen.

Men någon garanti för att han kan återuppta NHL-karriären i Edmonton Oilers finns inte.

– Det är det svåra just nu. Läkaren som opererade mig säger att jag kanske kan spela igen, men att det kommer att finnas en risk för långtida men om jag åker på en ny smäll, sa Oscar under en presskonferens i Edmonton under fredagen.